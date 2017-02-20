Тверской филиал Почты России завершил доставку пенсионерам выплат в 5 000 рублей в январе

С 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организовала доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей.

Благодаря слаженному взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и ответственной работе почтовиков выплаты в тверском филиале были доставлены в установленные сроки. Почтальоны и другие сотрудники отделений связи приложили все усилия, чтобы тверские пенсионеры, получающие пенсию через Почту России, а это порядка 216 тысяч человек, получили выплату независимо от того, где они находились в дни доставки. Чтобы застать пенсионеров дома, в некоторых случаях почтальоны осуществляли доставку по своему маршруту несколько раз. Пенсионерам, которые в этот период отсутствовали, единовременная выплата будет доставлена в феврале.

Напомним, что выплата производилась гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты осуществлялась на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требовалось.