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Тверской филиал Почты России завершил доставку пенсионерам выплат в 5 000 рублей в январе
С 13 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организовала доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей.
Благодаря слаженному взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и ответственной работе почтовиков выплаты в тверском филиале были доставлены в установленные сроки. Почтальоны и другие сотрудники отделений связи приложили все усилия, чтобы тверские пенсионеры, получающие пенсию через Почту России, а это порядка 216 тысяч человек, получили выплату независимо от того, где они находились в дни доставки. Чтобы застать пенсионеров дома, в некоторых случаях почтальоны осуществляли доставку по своему маршруту несколько раз. Пенсионерам, которые в этот период отсутствовали, единовременная выплата будет доставлена в феврале.
Напомним, что выплата производилась гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка единовременной выплаты осуществлялась на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требовалось.
При возникновении вопросов клиенты могут обратиться по телефону в свое почтовое отделение. Узнать контакты своего отделения можно на официальном сайте Почты России www.pochta.ru/offices., а так же по телефонам горячей линии УФПС Тверской области: (4822) 32-06-64; (4822) 35-87-44.
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.
Пресс-служба ФГУП "Почта России"