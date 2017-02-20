Жителям Тверской области вернули более 5 млн рублей по незаконно начисленным платежам за услуги ЖКХ

Государственная жилищная инспекция Тверской области подвела итоги работы за 2016 год. Более 11 тысяч жителей региона обратились в ведомство за помощью в решении вопросов в сфере ЖКХ.

Основная часть жалоб и обращений касалась начисления платы за коммунальные услуги и содержание жилых помещений.

Специалисты ГЖИ обследовали более 14 тыс. домов во всех муниципальных образованиях Тверской области. Выявлено 9,8 тыс. нарушений норм технической эксплуатации жилищного фонда, правил предоставления коммунальных услуг, других требований жилищного законодательства.

В адрес управляющих компаний и поставщиков услуг выдано более 2,5 тыс. предписаний, 88% из них выполнены.

За совершение административных правонарушений составлено порядка 1300 протоколов в отношении юридических, должностных и физических лиц. Общая сумма штрафов составила порядка 11 млн рублей.

Более 5 млн рублей, которые были незаконно начислены за услуги ЖКХ, вернули гражданам.

Повышение качества оказания услуг ЖКХ и, в частности, эффективности деятельности управляющих компаний – задача, поставленная Государственной жилищной инспекции Губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«Тема затрагивает интересы большинства граждан, - обозначил Игорь Руденя. - Любой бизнес, который связан с получением денег от населения, должен быть максимально прозрачным и социально-ответственным».

Наиболее действенным инструментом качественного изменения жилищно-коммунального обслуживания населения Губернатор считает совместную работу государственных надзорных органов и общественного контроля.

Пресс-служба Правительства Тверской области.