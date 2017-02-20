55 медиков из отдалённых районов Тверской области получат «подъёмные» в 2017 году

В этом году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» единовременные компенсационные выплаты получат 20 врачей и 25 средних медицинских работников, которые трудоустроятся в учреждения здравоохранения Верхневолжья.

Решение об увеличении средств на это направление было принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области в декабре прошлого года.

В соответствии с программой «Земский доктор» специалисты, отправляющиеся на работу в сельскую местность, получают единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей счёт средств областного бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования. Для специалистов со средним медицинским образованием сумма выплаты по программе «Земский фельдшер» составляет 300 тыс. рублей.

В 2016 году финансирование по этому направлению было удвоено. Изначально планировалось 15 выплат, но по поручению Губернатора Игоря Рудени была изыскана возможность предоставить выплату ещё 15 специалистам. Кроме того, увеличен возраст участников программы: теперь получить «подъёмные» могут медработники в возрасте до 50 лет.

Губернатор подчеркнул: обеспечивать врачами необходимо, прежде всего, отдаленные территории. По поручению Игоря Рудени возможности выделения дополнительного финансирования на выплаты в 2017 году будут рассматриваться ежеквартально.

Программа «Земский доктор» реализуются с 2012 года, «Земский фельдшер» — с 2016-го. Всего за это время единовременные выплаты были предоставлены 86 врачам и 111 медицинским работникам региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.