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В Твери откроется выставка глиняной игрушки
posted by Максим Малахов
on пн, 01/30/2017 - 16:18
В Твери откроется выставка глиняной игрушки
1 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея откроется выставка «Глиняная игрушка в собрании Тверского музея». Посетителям будут представлены образцы этого вида декоративно-прикладного искусства 1980-х годов известных российских центров производства глиняных сувениров.
Изготовление глиняной игрушки – традиционное русское ремесло. Сейчас это значимый объект декоративно-прикладного искусства.
В экспозиции - работы мастеров из Пензенской, Рязанской, Орловской, Курской, Липецкой областей. Также можно будет увидеть игрушки авторов Калининского производственного объединения художественных изделий и игрушек Л.М. Заварзиной и Н.П. Стекольниковой.