В Твери откроется выставка глиняной игрушки

1 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея откроется выставка «Глиняная игрушка в собрании Тверского музея». Посетителям будут представлены образцы этого вида декоративно-прикладного искусства 1980-х годов известных российских центров производства глиняных сувениров.

Изготовление глиняной игрушки – традиционное русское ремесло. Сейчас это значимый объект декоративно-прикладного искусства.

В экспозиции - работы мастеров из Пензенской, Рязанской, Орловской, Курской, Липецкой областей. Также можно будет увидеть игрушки авторов Калининского производственного объединения художественных изделий и игрушек Л.М. Заварзиной и Н.П. Стекольниковой.

Выставка будет работать до 28 февраля 2017 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.