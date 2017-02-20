В Твери откроется выставка глиняной игрушки

posted by Максим Малахов on пн, 01/30/2017 - 16:18
В Твери откроется выставка глиняной игрушки
 
1 февраля в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея откроется выставка «Глиняная игрушка в собрании Тверского музея». Посетителям будут представлены образцы этого вида декоративно-прикладного искусства 1980-х годов известных российских центров производства глиняных сувениров.
Изготовление глиняной игрушки – традиционное русское ремесло. Сейчас это значимый объект декоративно-прикладного искусства.
         В экспозиции - работы мастеров из Пензенской,  Рязанской,  Орловской, Курской, Липецкой областей. Также можно будет увидеть игрушки авторов Калининского производственного объединения художественных изделий и игрушек Л.М. Заварзиной и Н.П. Стекольниковой.
         Выставка будет работать до 28 февраля 2017 года.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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