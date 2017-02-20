На проведение экспедиции «Калининский фронт» из бюджета Тверской области направят 5 млн рублей

Вопрос дополнительного финансирования международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт» рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. 5 млн рублей из регионального бюджета планируется направить на организацию мероприятия и строительство хранилища для останков, найденных в ходе поисковых работ.

Финансирование «Калининского фронта» из федерального бюджета составит около 12 млн рублей. Таким образом, общая сумма, с учётом средств бюджета Тверской области, достигнет 17 млн рублей.

2,8 млн рублей предполагается направить на строительство уникального хранилища для останков и личных вещей советских воинов, поднятых во время полевых поисковых работ. Подобных объектов пока нет ни на территории Верхневолжья, ни в других регионах.

Модульное хранилище площадью 150 кв. м. установят в Ржеве, на территории городского Центра патриотического воспитания молодёжи. Для контейнеров с останками оборудуют металлические стеллажи с закрытыми ящиками. Отдельные зоны будут предназначены для приёма и регистрации останков, а также для торжественных церемоний их передачи.

Проект здания станет типовым для строительства таких хранилищ в других районах Тверской области.

Ещё 2,2 млн рублей необходимо на организацию работы самого лагеря: обеспечение электро- и водоснабжения, санитарно-бытовых условий, транспортных услуг, безопасности и медицинского обслуживания.

Международная военно-историческая экспедиция «Калининский фронт» пройдёт в Ржевском районе с 25 апреля по 7 мая. Ожидается участие 500-700 поисковиков из разных регионов России и других стран.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени, Министра культуры РФ Владимира Мединского и при поддержке Президента России Владимира Путина, а также Министерства обороны «Калининский фронт» будет проходить в Тверской области на постоянной основе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.