Театры малых городов и дома культуры Тверской области могут получить более 40 млн рублей на развитие

Финансовую поддержку профессиональных театров в малых городах и домов культуры Тверской области обсудили на заседании Бюджетной комиссии региона. Планируется внести изменения в государственную программу «Культура Тверской области» на 2017-2022 годы.

В этом году расходы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы учреждений культуры будут увеличены по федеральным проектам «Театры малых городов» и «Местный дом культуры».

«Федеральные субсидии, которые получил регион — порядка 38 млн рублей. Нам нужно обеспечить софинансирование в размере 4 млн рублей на приобретение оборудования и ремонт театров и домов культуры», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

По 4,3 млн рублей будет направлено Кимрскому театру драмы и комедии, Вышневолоцкому драматическому театру. Средства пойдут на создание новых постановок, изготовление декораций, пошив костюмов, приобретение оборудования для создания театральных спецэффектов.

Более 33 млн рублей планируется распределить между домами культуры в сельской местности и городах с численностью населения до 50 тысяч человек. Дополнительное финансирование позволит провести текущий ремонт, обновить кресла в зрительных залах, а также закупить световое и звуковое оборудование, костюмы и музыкальные инструменты.

Пресс-служба Правительства Тверской области.