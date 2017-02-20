Работодателей Тверской области приглашают принять участие в конкурсе в сфере охраны труда

С 10 по 14 апреля в Сочи состоится Всероссийская неделя охраны труда, где будут подведены итоги конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность».

Принять участие в конкурсе приглашают работодателей тверского региона. Приём заявок идёт до 1 марта на сайте ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон».

Конкурс проводится в целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников. Организатор — Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

По итогам оценки экспертного жюри будут вручены 27 наград разного достоинства в 9 номинациях. Все участники включаются в официальный всероссийский рейтинг, данные которого представляются руководителям субъектов Российской Федерации, а также публикуются на интернет-ресурсах органов власти и в специальном печатном издании.

Как отмечается на сайте конкурса, хорошие позиции в рейтинге дают компаниям дополнительные преимущества при участии в госзакупках и тендерах, предоставляют возможность получения дополнительного финансирования мероприятий по охране труда за счёт средств Фонда социального страхования.

Пресс-служба Правительства Тверской области.