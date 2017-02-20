Жители Тверской области могут представить проекты на премию «Хрустальный компас»

Жителей Верхневолжья приглашают принять участие в национальной премии в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России «Хрустальный компас».

Премия призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия нашей страны, поддержать тех, кто искренне считает Россию своим домом, уважает и бережет окружающую среду.

Организаторы уже получили свыше 150 заявок из более чем 40 регионов РФ и других стран мира. Наиболее популярными номинациями стали «Социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Просвещение», «Путешествие и экспедиция».

Прием заявок завершается 10 февраля. Затем с поступившими проектами начнет работать экспертный совет премии, в который вошли известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных структур: Владимир Котляков, Артур Чилингаров, Юрий Воробьев, Николай Дроздов, Александр Беляев, Александр Чибилев и другие.

Победители будут выбраны в 11 номинациях: научное достижение, издание, фоторабота, лучший региональный проект и другие. В специальной номинации «Признание общественности» победителя определят путем интернет-голосования.

Подать заявку на участие, а также ознакомиться с положением премии можно на официальном сайте rus-compass.ru.

Справочно: Национальная премия «Хрустальный компас» учреждена в 2012 году. Это первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. За время проведения на соискание поступило 815 проектов из 80 регионов России и 19 стран мира.

Пресс-служба Правительства Тверской области.