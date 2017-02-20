На школьные обеды для детей из малообеспеченных семей Тверской области выделят более 90 млн рублей

Объёмы финансирования на организацию в 2017 году питания детей из малообеспеченных семей региона рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое прошло под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Планируемый размер субсидии на оплату питания детей в общеобразовательных школах — более 90 млн рублей. В течение года школьники, чьи семьи стоят на учёте в органах соцзащиты как малоимущие, будут получать обеды бесплатно. По информации Министерства социальной защиты Тверской области, эта мера поддержки коснётся порядка 18 тысяч детей по всему региону.

Игорь Руденя отметил, что сейчас в Тверской области прорабатываются вопросы повышения качества питания в школах, и поручил Министру социальной защиты населения региона Елене Хохловой рассмотреть возможности увеличения средств на бесплатные обеды.

Пресс-служба Правительства Тверской области.