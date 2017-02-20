По целевому приему в 2017 году в Тверской государственный медицинский университет поступят 80 абитуриентов

Студентами Тверского государственного медицинского университета по целевому приему в 2017 году станут порядка 80 абитуриентов, что составит четверть от общего числа студентов в структуре бюджетного приема.

По условиям целевого приема со студентом заключается договор, в соответствии с которым Министерство здравоохранения Тверской области обеспечивает студента мерами социальной поддержки и выплачивает ему на период обучения 24 тыс. рублей в год.

Преимущественным правом поступления обладают абитуриенты из сельских территорий и медицинских организаций, испытывающих наибольший дефицит кадров. В дальнейшем в соответствии с условиями договора целевого приема, выпускники должны трудоустраиваться по избранному направлению подготовки (специальности).

Нехватка квалифицированных медицинских кадров на селе – наиболее острая проблема здравоохранения в Тверской области. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу развивать систему целевого приема в медицинские учебные заведения. По мнению Игоря Рудени, эта работа напрямую связана с повышением качества здравоохранения на территории региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.