Более 300 выпускников Тверской области получили работу при содействии службы занятости в 2016 году

Служба занятости Тверской области оказывает содействие в трудоустройстве студентов и выпускников профессиональных учебных заведений. В 2016 году при поддержке Главного управления по труду и занятости региона на постоянную работу устроились 307 выпускников.

Всего за помощью в прошлом году обратились 780 выпускников, из них 179 — с высшим образованием, 601 — со средним профессиональным.

В области за счёт средств регионального бюджета реализуется два проекта: «Первое рабочее место» — временное трудоустройство выпускников ссузов в возрасте 18-20 лет, а также «Стажировка» для выпускников организаций высшего и среднего профобразования.

По проекту «Первое рабочее место» трудоустроено 24 человека. Стажировки прошёл 91 выпускник, более 80% из них устроились на постоянную работу. В реализации мероприятий по обеспечению занятости выпускников задействованы более 60 предприятий и организаций производственной отрасли, АПК, торговли, социальной сферы.

Кроме того, в образовательных учреждениях работают информационно-консультационные пункты, где студенты и выпускники могут ознакомиться с банком вакансий на предприятиях региона, оставить резюме и записаться на собеседования с работодателем, получить консультации по трудовому законодательству.

Трудоустройство молодых специалистов в Верхневолжье является одной из важных направлений в работе Правительства Тверской области.

«Главная задача власти — создать тренд, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле. Чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории», — считает Губернатор Игорь Руденя.