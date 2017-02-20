На создание комфортной городской среды в Тверской области в 2017 году планируется направить около 330 млн рублей

Сегодня, 26 января, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В числе вопросов повестки дня обсуждалось выделение средств на создание комфортной среды в городах Верхневолжья.

По национальному проекту «ЖКХ и городская среда» регион может получить 239 млн рублей на благоустройство населённых пунктов. В нём примут участие города и посёлки с численностью населения более тысячи человек, которые должны разработать эффективную систему благоустройства и содержания как дворовых территорий, так и общественных мест.

Проект предусматривает софинансирование из областного бюджета в размере 25%. Таким образом, общая сумма на повышение качества городской среды в регионе с учётом средств федерального и регионального бюджетов может составить порядка 318 млн рублей.

Также проект предусматривает субсидии регионам на организацию мест массового отдыха — парков и скверов. На эти цели из регионального бюджета планируется выделить 2,5 млн рублей, это позволит получить федеральные средства в размере 7,4 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.