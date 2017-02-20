Тверская область заручилась федеральной поддержкой по приведению в порядок дорог в 2017 году

Сегодня, 26 января, в Правительстве Тверской области состоялась встреча Губернатора Игоря Рудени с первым заместителем Министра транспорта РФ Евгением Дитрихом. Стороны обсудили планы по развитию дорожной сети и транспортной системы Верхневолжья.

Игорь Руденя поблагодарил представителя федеральной власти за оказанную в прошлом году Тверской области поддержку по строительству и ремонту трасс и отметил, что в 2017-м перед регионом стоят серьезные задачи по приведению в порядок дорожной сети. Это, прежде всего, касается туристических маршрутов, а также дорог, по которым курсирует тяжелая техника.

«Особенно нас интересует вопрос оборудования дорог системами весового, скоростного и габаритного контроля. В тверском регионе очень развита заготовка и переработка леса, поэтому большегрузы могут негативно повлиять на состояние дорог», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

По словам Губернатора, область существенно увеличивает финансирование развития дорожной сети. В реализации намеченных планов регион рассчитывает и на помощь федерального центра.

«Уверен, что в этом году мы изыщем федеральные средства для Тверской области на реализацию региональных программ по приведению дорог в нормативное состояние», - обозначил Евгений Дитрих.

Пресс-служба Правительства Тверской области.