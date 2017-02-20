Тверская область заручилась федеральной поддержкой по приведению в порядок дорог в 2017 году

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posted by Максим Малахов on пт, 01/27/2017 - 16:24
Тверская область заручилась федеральной поддержкой по приведению в порядок дорог в 2017 году
 
Сегодня, 26 января, в Правительстве Тверской области состоялась встреча Губернатора Игоря Рудени с первым заместителем Министра транспорта РФ Евгением Дитрихом. Стороны обсудили планы по развитию дорожной сети и транспортной системы Верхневолжья.
Игорь Руденя поблагодарил представителя федеральной власти за оказанную в прошлом году Тверской области поддержку по строительству и ремонту трасс и отметил, что в 2017-м перед регионом стоят серьезные задачи по приведению в порядок дорожной сети. Это, прежде всего, касается туристических маршрутов, а также дорог, по которым курсирует тяжелая техника.
«Особенно нас интересует вопрос оборудования дорог системами весового, скоростного и габаритного контроля. В тверском регионе очень развита заготовка и переработка леса, поэтому большегрузы могут негативно повлиять на состояние дорог», - отметил Губернатор Игорь Руденя.  
По словам Губернатора, область существенно увеличивает финансирование развития дорожной сети. В реализации намеченных планов регион рассчитывает и на помощь федерального центра.
«Уверен, что в этом году мы изыщем федеральные средства для Тверской области на реализацию региональных программ по приведению дорог в нормативное состояние», - обозначил Евгений Дитрих.
 
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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дороги
Руденя