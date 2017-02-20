НА ПОЛИТСОВЕТЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

19 января в администрации Конаковского района прошло заседание политического совета Конаковского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», которое возглавил секретарь Конаковского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Дмитрий Евгеньевич Щурин.



Согласно утвержденному на заседании плану работы на 2017 год на территории Конаковского района в феврале будет организована работа отделения «Молодой гвардии». Движение возглавит председатель молодежного совета при главе Конаковского района Денис Александрович Клементьев.

В планы единороссов входит участие в праздничных мероприятиях общероссийского, областного и местного значения: День памяти воинов-интернационалистов, День защитника Отечества, Международный женский день 8 Марта, День Победы в Великой Отечественной войне, Последний звонок и День знаний в образовательных учреждениях, День России, День семьи, любви и верности, День государственного флага Российской Федерации, День физкультурника, День пожилых людей, День герба и флага Тверской области, День народного единства, Международный день инвалидов и День Конституции, а также участие членов местного политического совета в праздновании знаменательных дат и событий в поселениях Конаковского района.

В план весенних событий войдет мероприятие по профилактике онкологических заболеваний с участием медицинских работников и общественных организаций, а также участие в патриотических акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Среди организационно-партийных работ в текущем году главное место займет подготовка и проведение выборов в сельском поселении «Завидово» и Юрьево-Девичьевском сельском поселении. В связи с выборами единороссам предстоит большая подготовительная работа, основным этапом которой станет проведение предварительного партийного голосования-праймериз, в результате которых будут сформированы списки кандидатов, которых и будет поддерживать партия «Единая Россия».

На повестке дня заседания политического Совета стояли вопросы согласования плана работы фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов Конаковского района и плана-графика проверок первичных отделений партии местной контрольно-ревизионной комиссией Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» на 2017 год.

Члену политического Совета Конаковского района Марине Лордовне Маматказиной за активное участие в избирательной кампании по выборам губернатора Тверской области, депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, депутатов Законодательного собрания Тверской области VI созыва от регионального отделения партии «Единая Россия» вручена благодарность.

Заседание районного политсовета прошло в преддверии значимого для каждого члена партии власти события: в прошлые выходные в Москве состоялся XVI отчётно-выборный съезд партии «Единая Россия», который собрал более 3 тысяч делегатов-партийцев со всей Российской Федерации.

Сегодня на 4-й странице «Зари» - репортаж с этого события, отзывы и комментарии руководителей, активистов партии и лидеров общественного мнения.