МОСКВА. СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ»

21-22 января в Москве состоялся XVI отчётно-выборный съезд партии «Единая Россия». Он собрал более 3 тысяч человек: членов партии из всех регионов страны, представителей министерств и ведомств, общественных организаций, журналистов. Партийцы подвели итоги работы за пятилетний период, а также сформировали задачи и планы на 2017 год.





Игорь Руденя: Тверская область готова к решению задач,

поставленных на съезде «Единой России»



Участие в съезде приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя Государственной думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия», депутат от Тверской области Владимир Васильев. В состав тверской делегации вошли секретарь регионального отделения партии Олег Балаян, председатель Законодательного собрания Сергей Голубев, руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Виктор Константинов, глава Твери Александр Корзин и другие представители партии.

22 января на пленарном заседании съезда, говоря о развитии российской экономики, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что в стране необходимо создать условия для большей финансовой самостоятельности субъектов РФ. Председатель партии отметил также важность поддержки наиболее перспективных отраслей, прежде всего, сельского хозяйства.

«Для нас это, с одной стороны, большая ответственность, с другой - возможность более эффективно развиваться, - считает губернатор Игорь Руденя. - До регионов будут доведены укрупнённые субсидии, территории самостоятельно определят приоритеты развития АПК. Для Тверской области важны растениеводство, кластер по льноводству, программа развития Нечерноземья».

Участники съезда высоко оценили эффективность системы партийных проектов. Они создаются с учётом вопросов, волнующих граждан, и помогают решать проблемы как в социальной сфере, так и в экономике.

В числе наиболее актуальных для тверского региона губернатор Игорь Руденя назвал проекты «Народный контроль» в сфере ЖКХ и «Честная цена», который направлен на обеспечение импортозамещения и продвижение региональных товаров в крупных торговых сетях.

В целом Игорь Руденя отметил, что Тверская область готова к реализации задач, поставленных на съезде «Единой России».

В первый день съезда участники обсудили итоги реализации разделов предвыборной программы на одноимённых дискуссионных площадках: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».



Представитель Тверской области избран в Генеральный совет «Единой России»



Также на прошедшем 22 января пленарном заседании XVI съезда «Единой России» были избраны председатель партии, Центральная контрольная комиссия, высший и генеральный советы. В состав Генсовета вошёл секретарь Гусевской первичной организации партии «Единая Россия» в Оленинском районе Александр Сидоров.

Единогласным решением председателем партии на новый пятилетний срок делегаты избрали Дмитрия Медведева. Съезд также подтвердил полномочия председателя высшего совета Бориса Грызлова и секретаря генерального совета Сергея Неверова.

Существенные изменения произошли в составе Генсовета: он наполовину обновлён. С 20 до 30 процентов увеличена доля представительства членов первичных организаций, что позволит большему числу партийцев с мест участвовать в принятии ключевых решений.

В числе избранных сегодня членов - представитель Тверской области секретарь Гусевской первичной организации партии «Единая Россия» в Оленинском районе Александр Сидоров.

«Первичные организации - это основа партийной работы. Руководители первичных организаций будут более активно принимать участие и в нашей работе, в формировании экономической политики региона», - обозначил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев акцентировал: в решении кадровых задач делается упор на активных, заинтересованных в развитии территорий людей.

«Это системная работа. Мы очень хотим, чтобы в кадровом составе было всё больше людей, которые пришли в партию и демонстрируют способность решать общественно полезные задачи эффективно и действенно, с большой ответственностью перед гражданами», - подчеркнул заместитель председателя Государственной думы РФ.

Ещё одно важное решение, принятое на съезде, - в течение ближайших пяти лет для определения кандидатов в законодательные органы регионов будут проводить Единый день предварительного голосования. Участники сошлись во мнении, что на выборах 2016 года механизм показал свою эффективность и будет способствовать обеспечению открытости и легитимности выборных кампаний, а также привлечению новых перспективных людей в состав партии.

Пресс-служба правительства Тверской области.



Лидеры общественного мнения о съезде

Дмитрий ЩУРИН, секретарь районного политсовета «Единой России», заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района.



- 21-22 января 2017 г. в Москве прошел XVI Съезд партии «Единая Россия». По итогам проведенной работы можно констатировать тот факт, что предвыборная программа «Единой России», Указы и Послание Президента стали для партии «дорожной картой», по которой предстоит двигаться, выполняя наказы избирателей. В том числе, и посредством партийных проектов как одного из основных инструментов реализации программы. Среди них новые инициативы: «Городская среда», «Парки малых городов», «Местный Дом культуры», а также «Театры малых городов». Реализация этих проектов должна вестись с привлечением общественности и организацией народного контроля. На отчетно-выборных конференциях в регионах, предшествовавших Съезду, сменилось более трети секретарей отделений партии всех уровней. В своем докладе председатель «Единой России» уделил особое внимание партийному строительству, регулярной ротации и обновлению руководящих структур. Съезд подтвердил полномочия председателя партии Дмитрия Медведева, председателя Высшего Совета Бориса Грызлова и секретаря Генерального Совета Сергея Неверова. Вместе с тем, в составе самого Генсовета произошли существенные изменения. Согласно решению Съезда, наполовину обновился состав Генсовета. Открытость, честность, добропорядочность - вот основные постулаты , выдвинутые делегатами съезда.

Денис ДОРОДНЫХ, депутат Законодательного собрания Тверской области, генеральный директор ПО «Дмитрогорское».



- «Единая Россия» давно зарекомендовала себя как партия власти, имеющая большинство в ее законодательно-представительных органах. Поэтому на членах партии, особенно на тех, кто представляет интересы своих избирателей в этих органах, начиная от местных советов и заканчивая Государственной думой, лежат определенные обязательства. Член «Единой России» должен обладать чувством повышенной социальной ответственности, уметь видеть проблемы и нужды людей и обладать ресурсами, чтобы эти проблемы решать. Прошедший в Москве съезд убеждает - по всей России таких людей становится все больше, и это мобилизует меня и моих однопартийцев на активную работу, основной результат которой – улучшение качества жизни наших граждан.

Сергей ОРЛОВ, глава Редкинского городского поселения, член районного политсовета Единой России»:



- Я следил за ходом партийного форума, и что запомнилось в первую очередь? Ну, во-первых, радует, что на съезде повышенное внимание было уделено развитию такой важной стратегической отрасли страны, как сельское хозяйство. Продовольственная безопасность и импортозамещение в этой сфере по-прежнему являются основными векторами в его развитии. Во-вторых, оцениваю позитивно тот факт, что количество представителей от первичных организаций партии в Генсовете партии увеличилось с 20 до 30 процентов. Как показатель: от нашего региона в Генеральный совет избран человек, который знает проблематику «от самого низа». Это секретарь одной из первичек Оленинского района Александр Сидоров. И, наконец, в-третьих, мы удовлетворены тем, что на руководящих постах «Единой России» остались проверенные временем люди. Конечно, ротация кадров необходима, но человек, который оправдал себя в своей работе и находится, как говорится, на своем месте, не имеет права ее бросать.

Марина МАМАТКАЗИНА, директор Центра занятости населения Конаковского района, член районного политсовета «Единой России»:



- Обсуждавшиеся вопросы на XVI съезде партии «Единая Россия» важны и своевременны, решения, принятые на съезде, учитывают мнение и позицию общественности.

Реализованные партийные проекты показывают, что партия уделяет большое внимание различным группам населения. Задачи, которые ставит партия, понятны и убедительны, и наша цель адаптировать реализацию партийных проектов на территории Конаковского района.

Наталья СЕРГЕЕВА, директор районного Дворца культуры «Современник», депутат районного Собрания депутатов:



- На съезде много говорилось о выполнении предвыборной программы партии, реализации новых партийных проектов. Один из них – «Городская среда». Речь идет о благоустройстве дворов, придомовых территорий, подъездов, создании условий для комфортного проживания людей. На съезде конкретно говорилось о том, что необходимо делать в этом направлении. В федеральном бюджете на реализацию этого проекта предусмотрено 20 миллиардов рублей. Кроме того, с этого года заработают еще три партийных проекта – «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Местный Дом культуры». Это очень важные проекты, их на самом деле ждут наши граждане. И это очень понятная, абсолютно земная, реальная работа.

Леонид ПАВЛОВ, главврач Новозавидовской больницы, депутат районного Собрания депутатов:



- Что запомнилось? Как секретарь одной из двух первичек «Единой России» в поселке Новозавидовском, мне понравилось мнение Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал, что основой партийного строительства являются первичные партийные организации. Именно они - не только главные в партийной жизни, они вырабатывают конкретные предложения, которые должны быть услышаны на более высоких партийных и властных уровнях. Важным считаю и то, что продолжаются партийные проекты. Самыми актуальными для нас я считаю проекты по контролю ЖКХ, социальные, например, комплексное благоустройство культурной среды «Парки малых городов», «Местный Дом культуры» и т.д.

Еще мы должны быть готовы к выполнению поставленных задач по подготовке к осенним выборам этого года. Партии надо быть в центре общественных нужд и чаяний, без поддержки людей выборы не выиграть, и «Единая Россия» показала, что сегодня она в тренде. Мы – активная часть общества: в каждом органе МСУ есть наша фракция, которая осуществляет партийный контроль за работой местных органов. Считаю, что единороссы, избранные в местные Советы, не должны находиться в состоянии покоя, они должны постоянно действовать.