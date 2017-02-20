Школьная лига

В среду, 25 января, в спорткомплексе районной ДЮСШ «Олимп» состоялись игры дивизиона «Восток» областной школьной баскетбольной лиги «КЭС БАСКЕТ». Всего было заявлено 14 команд, но из-за непогоды половина спортсменов не смогла добраться до места проведения соревнований. Честь района защищали сразу две команды: средних школ № 2 и № 3 г. Конаково.

Все необходимые организационные вопросы соревнований успешно решались управлением образования администрации Конаковского района и руководством ДЮСШ. На торжественном открытии выступили директор «Олимпа» Сергей Салдин, главный специалист управления образования Маргарита Гучмазова и организатор лиги «КЭС БАСКЕТ», заместитель директора областной детско-юношеской спортивной школы Валерий Суворов. Они пожелали удачи юным спортсменам. Регламент игр озвучил главный судья соревнований. Встречи проходили в режиме блиц. В результате конаковским командам удалось заработать два призовых места: среди девушек бронза досталась баскетболисткам из Конаковской средней школы № 3, а у юношей серебро получили баскетболисты Конаковской средней школы № 2. Первые места среди юношей и девушек заняли команды Торжка и Рамешек соответственно.

Максим МАЛАХОВ.