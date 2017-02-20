«Зимний серпантин»

- так назывался концерт детских творческих коллективов Дворца культуры «Современник», представленный на сцене ДК в минувшее воскресенье.

Динамичная и насыщенная программа стала своеобразным творческим отчетом воспитанников «Современника» за минувший год, в неё вошли как уже знакомые публике, так и новые концертные номера зимней тематики, и не только. Зрители тепло встречали выступления юных солистов, песни и танцы в исполнении вокальных ансамблей «Бусинки», «Карамельки» и «Каприз», хореографических ансамблей «Ритм» и «Жемчужина», а также творческих студий «Чародеи» и «Джамп», театра танца «Дебют». Как всегда ярко и эмоционально читали стихи участники образцового детского театра «Теремок». Все ребята старались от души, и у каждого выступавшего были свои поклонники, ведь порадоваться творческим успехам маленьких артистов пришли их многочисленные родственники и друзья. А присутствовавшей в зале детворе больше всего понравились оригинальные ведущие программы – любимые герои мультика «Маша и Медведь».

Так очередной концерт Дворца культуры «Современник» превратился в незабываемый праздник, прошедший в удивительно доброй, по-семейному уютной атмосфере, подарив детям и взрослым зимнюю сказку, ощущение чуда и приподнятое настроение.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.