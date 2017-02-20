КАК ПРАВИЛЬНО РИСОВАТЬ НА СТЕНАХ?

Молодой конаковский художник рассказал нам о своей работе в одном из городских салонов красоты и призвал юных любителей граффити не портить, а создавать.



Об Илье Викулине мы уже не раз писали. Впервые в поле зрения журналистов он попал, когда добровольно и совершенно за так расписал фасад торца общежития на улице Горького в Конакове только за то, что там был расположен вход в помещение районного молодежного центра «Иволга». Илье такое монументальное творчество понравилось, девчонкам из «Иволге» - тем более. Но такая работа, где вместо холста или листа ватмана используется стена размеров много на много метров, у Ильи не первая и уж, разумеется, не единственная.

- Первым серьезным трудом стала роспись храма села Никольское Рамешковского района, – рассказывает художник. - Конечно, трудился я не один: тогда я был студентом Венециановского художественного училища. Расписывать могу и по штукатурке, и по грунтованной поверхности, по металлу, акрилом и эмалью. Работал и в квартирах, и как-то расписал даже табачную лавку у гостиницы «Турист», что напротив желдорвокзала в Твери. Могу разрисовать любое внутреннее помещение: офис, магазин, чайный клуб и так далее. Даже расписывал железный вагон передвижного зверинца. Были бы краски и общая идея, которая всегда обсуждаема с хозяином помещения…

На днях Илья закончил роспись стены салона красоты «Колибри», который не так давно открылся на проспекте Ленина в Конакове. Катерина, мастер салона, парикмахер-универсал рассказала, что знает Илью давным-давно, так как они учились вместе в школе. Но потом одноклассник исчез из ее поля деятельности на много лет. И вот не так давно она узнала об Илье Викулине из наших публикаций:

- Я помню, что в детстве он очень любил рисовать, но серьезного значения этому не придавала: многие из нас в детстве любили «портить бумагу». И когда посмотрела на то, насколько возрос уровень мастерства Ильи, я поразилась. Тут же возникла идея расписать стены нашего салона. Ведь это привлекает клиентов, да и работать нам в такой атмосфере приятнее. Думаю, что такой салон с росписью, как наш, в городе единственный.…

На салон «Колибри» ушло два вечера после работы (Илья трудится художником-оформителем в «Современнике») и выходной. Мотивы росписи – птичка колибри, символ и талисман салона, изображенная в буйстве цветочных узоров в стиле индийской мандалы. Процесс работы привлекал внимание клиентов и работников салона и в конце концов вылился в мастер-класс художника. Научились ли чему-нибудь его участники - пока говорить рано, но то, что им было интересно – в этом нет сомнения.

В планах Ильи – работа с еще более крупными формами. И этому есть своя мотивация:

- Хочу расписать целиком фасад многоэтажного здания или даже цеха. Чтобы холст был в десятки метров длиной и высотой. Конечно, финансово мне не потянуть, на краски надо искать спонсора. Зато такую работу будет видно издалека. Ведь у нас много серых, невыразительных и некрасивых зданий. Молодежь стремится эту серость как-то сделать повеселее, но чаще всего людям это не нравится, а художников, занимающихся граффити, называют вандалами, зачастую за дело. Я хочу показать молодым, что такое настоящее искусство, которое должно приносить людям радость. Стены надо не пачкать, а украшать!

Ну что ж… Почему бы и нет? Вот, например, когда мы подъезжаем на электричке к городу, мы видим стены и заборы бывшего домостроительного комбината, где сейчас практически не ведется никакая производственная деятельность. Но ведь хозяин всего этого где-то есть? Илья очень хотел бы связаться с этим человеком: он готов сделать из серых будней яркий праздник!

Максим МАЛАХОВ. Фото автора.