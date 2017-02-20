Дорогая редакция, здравствуйте! Хочу рассказать о своей коллеге и директоре нашей школы Марине Николаевне Шляковой. 24 января у неё юбилей! Пусть в эти дни она получит добрые поздравления и через газету «Заря».

Марина Николаевна учитель математики и информатики с большим стажем, уже четыре года руководит Изоплитовской средней школой. Директорство даётся ей, честно скажу, непросто: многочисленные проверки, плановые и неплановые, мониторинги, контрольные и экзаменационные работы, курсы; еле тёплые батареи и старые полусгнившие оконные рамы, зимнее половодье с прохудившейся крыши и ещё десятки каждодневных проблем... Она приходит в школу рано, работает с документами по выходным, прихватывает ещё и отпуск – такова хлопотная судьба руководителя. Но жизнь идёт своим чередом. От бывшего директора школы Ларисы Николаевны Новожиловой остались добрые традиции: тёплые дружеские отношения в коллективе, поддержка и взаимовыручка – всё это сохранено. Педагогический коллектив у нас небольшой, но очень сплочённый, дружный и творческий. В школу пришли новые учителя. Надеемся, что молодёжь в коллективе приживётся. Марина Николаевна, разумеется, работает в тесном союзе со своими помощниками Еленой Петровной Виноградовой и Мариной Анатольевной Москалёвой: на её и их долю приходится бесконечная отчётность, которой, к сожалению, меньше не становится.

От имени педагогического коллектива поздравляю Марину Николаевну Шлякову с юбилеем. Пусть в её жизни обязательно будут успех, признание, пусть исполнятся заветные мечты о лучших изменениях в образовании, пусть школа остаётся желанным местом для учеников и учителей.

Любовь ГОНЧАРОВА, учитель МБОУ СОШ п.Изоплит.