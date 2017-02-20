ВСПОМИНАЯ ДИРЕКТОРА

20 января исполнилось 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, основателя и первого директора Завидовской птицефабрики Петра Тимофеевича Кашкина.



Родился Петр Тимофеевич в 1912 году в Тамбовской губернии. В начале войны был призван в Красную армию и направлен на учебу в Тамбовское военное пехотное училище. После окончания ускоренного курса направлен в 124 стрелковую бригаду 62-й армии генерала В.И. Чуйкова командиром роты на Сталинградский фронт. На войне не раз лицом к лицу встречал смерть. Награжден орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу».

За время боев в Сталинграде был трижды ранен и дважды контужен. После тяжелого ранения 17 октября 1942 года лечился в госпитале до мая 1943 года. Был выписан инвалидом второй группы, но из армии не ушел. До конца войны служил заместителем начальника по политической части военно-санитарного поезда. В конце 1944 года был награжден орденом Красной Звезды. Войну закончил в звании майора.

После войны оказался на тверской земле. Около 20 лет готовил зоотехнические кадры для села, работая директором Бологовского зоотехнического техникума. В конце 50-х годов было решено создать на побережье Московского моря две птицефабрики - Завидовскую и «Красный луч». Так, с 20 апреля 1959 года начала действовать Завидовская птицефабрика, а Петр Тимофеевич оказался в д. Мокшино. К концу 1959 года на берегу Московского моря, близ деревни Безбородово, было построено 6 утятников, 5 акклиматизаторов, 2 птичника и несколько жилых домов. Прежняя деревушка Мокшино стала совсем неузнаваема. Появились благоустроенные квартиры со всеми удобствами: водопровод, центральное отопление, газ. В центре выросли средняя школа, магазины, Дом культуры, библиотека, детский сад, медпункт, аптека, приемный пункт бытового обслуживания населения, баня, парикмахерская.

В 1966 году Петру Тимофеевичу присвоили звание Героя Социалистического Труда. Вскоре он стал делегатом ХХIII съезда партии. В Кремле ему вручили медаль «Серп и Молот» и орден Ленина. В 1972 году он достиг пенсионного возраста, но некоторое время еще руководил птицефабрикой. Затем переехал в областной центр на постоянное место жительства. Умер в 1988 г. Похоронен в поселке Мирный.

Местные жители вспоминают о ветеране и почетном жителе деревни.

Пенсионерка, бывший учитель, организатор внеклассной работы Раиса Викторовна Кочегарова:

- Петр Тимофеевич пользовался уважением и огромным авторитетом не только в Мокшино, но и во всем районе. Он был умелым руководителем, прекрасным оратором, мастерски владел аудиторией. При встрече всегда интересовался заботами собеседника. В любой ситуации предлагал помощь. Вспыльчивый по натуре человек, он умел вовремя остановиться, осознать свою неправоту и сгладить все острые углы, возникшие между ним и собеседником, что было отличительной чертой его характера.

Пенсионерка, бывший птицевод Нина Алексеевна Анисимова:

- Хороший человек был, наш Петр Тимофеевич. Это был единственный руководитель, который начинал свой рабочий день с обхода всех птичников, интересовался делами и нуждами птицеводов. С большим трепетом относился к своему детищу.

Пенсионерка, в прошлом комендант птицефабрики Лидия Семеновна Молокина:

- Мы всегда ладили с Петром Тимофеевичем. Вспоминая о нем как о руководителе, могу сказать, что сгоряча он не увольнял никого, даже самого заядлого выпивоху. Всегда «вызывал на ковер» для беседы. Внушал, разъяснял. Находил слова, заставляющие человека задуматься, измениться.

Пенсионерка, бывший птицевод Маргарита Васильевна Воробьева:

- Петр Тимофеевич был человек слова и дела. Очень требовательный, как к себе, так и к окружающим. Пьянство не терпел. Всегда говорил так: «Хочешь пить - пей дома под одеялом, чтобы тебя никто не видел, даже жена». За это его многие просто боялись, но любили и уважали все. Это был настоящий мужик, настоящий хозяин. Во всем любил порядок. Ежегодно весной проходили субботники: убирался мусор, обрезались кустарники, деревья. Летом все мужчины и женщины выходили на покос. Окашивался весь поселок: канавы, поляны, пустыри. Бывая на кладбище в д. Мирный, где покоится Петр Тимофеевич, всегда захожу почтить память, положить конфетку…

Подготовила Татьяна РЫЖОВА,

заведующая сектором библиотечного

обслуживания МБУ «Досуговый центр».