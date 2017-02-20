Юбилеи глав

НА БЛАГО СЕЛА



25 января отметил свое 60-летие глава администрации Дмитровогорского сельского поселения Евгений Юрьевич Усов.

Он родился в Чимкенте Казахской СССР в 1957 году, в 1979 году закончил высшее артиллерийское командное училище в Коломне, специальность по диплому – «командная тактическая артиллерия». В 1999 году прошел переподготовку в Северо-западной академии государственной службы, получив второе образование по специальности «государственное и муниципальное управление».

Евгений Юрьевич более 20 лет отдал офицерской службе, вышел в запас в звании подполковника. Работал в администрации Твери. Был штатным помощником члена Совета Федерации по Тверской области В.С.Абрамова. Несколько лет занимал руководящую должность в ТД «Дмитрогорский продукт», являлся директором ООО «Боровое». С декабря 2008 года и по настоящий момент – глава администрации Дмитровогорского сельского поселения.

Евгений Юрьевич – высококвалифицированный специалист и прекрасный руководитель, опытный и авторитетный. Всю жизнь он привык делать свою работу честно и ответственно. Должность главы администрации только подтвердила это кредо: он много сил и энергии отдает решению вопросов строительства объектов социального значения, под его непосредственным контролем находятся благоустройство и поддержание образцового порядка на территории поселении, развития его инфраструктуры, культурный досуг жителей. Работа на благо муниципалитета отмечена наградами: Почетной грамотой Законодательного собрания Тверской области (2012 г.) и Почетной грамотой главы Конаковского района (2015 год).

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Уважаемый Евгений Юрьевич!

Примите искренние поздравления с юбилеем! Деятельность главы администрации крайне важна для решения приоритетных задач, повышения благосостояния жителей, развития экономики и поддержания порядка на территории поселения. Ваш высокий профессионализм, целеустремленность, чувство ответственности снискали вам доверие не только коллег и соратников, но и жителей поселения. Много сил и энергии вы отдаете решению вопросов строительства объектов социального значения. Под вашим непосредственным контролем находятся благоустройство и поддержание образцового порядка на территории поселения, развитие его инфраструктуры, культурный досуг населения.

Искренне желаем вам успехов в вашей работе, выполнения всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма! Пусть любовь и тепло родных, поддержка и понимание соратников и коллег сопутствуют вам всегда. Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия вам и вашей семье!

А. БОРГУЛЬ, глава Дмитровогорского сельского поселения.

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Хоть мы не сеем и не пашем,

Иной имеем фронт работ,

Под руководством мудрым вашим

Мы верно движемся вперед.

Идем дорогою свободной,

Что, в общем-то, немудрено:

С такой звездою путеводной,

Как вы, не двигаться грешно.

С душевным рвеньем и азартом

Буквально молимся на вас,

И потому ваш день рожденья,

Ваш праздник – лучший день для нас.

Так оцените это рвенье,

Азарт и творческий подъем:

Примите наши поздравленья -

Вас поздравляем с днем рожденья!

Ваши коллеги.

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ГРАДОНАЧАЛЬНИКУ - 60



В понедельник глава города Конаково Валерий Викторович Максимов отметил свое шестидесятилетие.

В.В.Максимов родился в 1957 году в Троицко-Печерске Коми АССР. Русский. В 1973 году окончил Конаковскую среднюю школу № 5 и поступил на механический факультет Калининского политехнического института, который окончил в 1982-м. В 1989 году получил второе высшее: окончил экономический факультет Калининского сельхозинститута. Трудовую деятельность начинал в 1976 году простым рабочим в Конаковском леспромхозе. С 1976 по 1978 год - служба в армии. Потом – работа в управлении эксплуатации Иваньковского водохранилища в должности механика. С 1984 по 1987 год – инженер-механик конаковской «Сельхозхимии». С 1987 года - в Конаковском АТП. C 1996 по 2001 год - депутат Собрания депутатов Конаковского района, председатель постоянной комиссии по самоуправлению и законности, с 2000 по 2001 год - заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района, с 2001 по 2006 год - депутат Законодательного собрания Тверской области. С 2006 года - депутат Совета депутатов города Конаково, председатель Совета депутатов, глава города Конаково. Женат, у него две дочери и трое внуков.

О главе города Конаково нет смысла писать много, потому что из всех глав поселений нашего района он, пожалуй, самая открытая и «распиаренная» фигура. Но отдать должное его энергии, упорству и искреннему желанию, с которым он с единомышленниками меняет облик города - необходимо. Любая круглая дата в жизни человека – это некий рубеж, повод подвести определенные итоги.

В.В.Максимов находится у руля города уже двенадцатый год. Жители три раза выбирали его вместе с депутатами, которые дружно работают на благо городского поселения. Эти двенадцать лет – срок немалый, и итоги работы муниципалитета видны, в первую очередь, на конаковских улицах. Половина подписчиков и читателей «Зари» – это конаковцы, и они еще раз могут убедиться: с каждым годом Конаково все больше становится похож на город и все меньше – на рабочий поселок, с которого он начинался и которым, по сути, продолжал быть долгое время.

Уважаемый Валерий Викторович!

Коллектив «Зари» и все ее читатели присоединяются к поздравлениям, которых вы, смеем надеяться, выслушали в эти дни очень много, и желает вам крепкого здоровья, удачи и жизнелюбия, только позитивного настроя и сил для дальнейшей работы на благо конаковцев!