СКАНДИНАВИЯ

Начало в № 2).



Как российские музыканты ездили на гастроли. Приключения начала 90-х. Воспоминания музыканта Юрия Рыманова.

4. Мюре

Поселили нас в двухэтажном домике, где до этого уже проживали музыканты-гастарбайтеры. Как выяснилось, здесь уже много лет использовался «рабский труд» музыкантов из стран соцлагеря. Свои-то, скандинавские, стоили дорого! Так что в нашем домике прожило не одно поколение братьев по музыке. На стенах сохранились древние автографы и напутствия потомкам. Судя по датам, тут проживал ещё Ференц Лист и Фредерик Шопен... Но шутки в сторону! Расселившись, мы отправились на своё рабочее место. Нужно было расставить и подключить аппаратуру и издать пару звуков, чтобы дать понять местной администрации и двум-трём посетителям, которым не терпелось нас увидеть и услышать, что мы ребята взрослые, после армии, и тоже кое-что умеем! Как говорится, не лыком шиты. Один парень, видимо, завсегдатай этого заведения, тут же вручил мне кассету с песнями, которые нам желательно было выучить. Пришлось снимать «Still got the blues» Гари Мура и некоторые другие песни, которых мы не знали... Про «Steely dan» и Стинга, чем мы хотели тут всех удивить, никто даже и не слышал. Любимой группой в Норвегии была «Creedence Clearwater Revival». Если бы я мог это предвидеть...

На второй день с утра я полез в гору. В смысле - НА гору. Сказочно красивые горы начинались сразу за чертой города, минутах в двадцати ходьбы от нашего домика. Долез почти до вершины, но обнаружил, что она огорожена вокруг колючей проволокой. Как мне потом объяснили - для коз. Чтоб не забирались выше. Гора была хоть и высокая, но удобная для восхождения и вся в зелени. И море черники - крупной, вкусной! Заодно и позавтракал. С высоты весь городок был как на ладони. Непривычно яркие краски резали глаза - синие озёра, зелёные горы и голубое небо! И горный воздух кружил голову. В общем, я ощущал себя счастливым «дураком на горе». Битломаны, надеюсь, меня поняли.

Начались рабочие будни. Днём мы учили новые песни, гуляли по городу, ходили строем на завтрак и обед в наш пивной денсинг, а вечером работали. Норвежцы сидели за своими кружками пива, втихаря подливая в него принесённый с собой самогон. А в конце угрюмо, как тени, расходились по домам. Ни шума, ни драк... Скукотища! Правда, однажды произошла-таки одна драка, прямо в зале, во время нашего выступления. Выглядела она так: один горячий норвежский парень ухватил сидевшего с другой стороны стола другого норвежского парня за нос, а тот его - за чуб. И молча держались так, кто кого перетянет. При этом их дамы истошно орали! Потом всё это тихо прекратилось, как будто и не начиналось...

У нас появились друзья. На второй или третий день нашей работы в конце вечера к нам подошёл человек и пригласил к себе домой в гости, выпить водки. Ну, кто ж тут откажется? Естественно, мы согласились. Подготовились к этому мероприятию - взяли с собой привезённую ещё из Москвы бутылку водки и пошли в гости. Чтоб не с пустыми руками... Хозяин, Джонни, и его жена Хариет нас уже ждали, накрыли стол. На столе стояла бутылка водки и блюдечко с орешками. Всё. Мы-то думали - сейчас покушаем от пуза! Но, увы, как выяснилось, у них не принято было выставлять на стол еду. Да и не готовили они дома...

Вообще норвежцы жили очень экономно - сдавали бутылки. Сигареты не покупали - это было дорого. Забивали в пустые сигаретные гильзы табак при помощи специальных машинок... Когда Толик, осмелев после водки, попросил бутерброд, они очень удивились, Хариет долго копалась в холодильнике и в итоге что-то всё-таки ему принесла. После первой бутылки мы начали понимать друг друга без словаря, а после второй уже болтали без остановки. Джонни был моряком, но ещё и играл на гитаре. Дома у него было две гитары – «Стратокастер» и ещё какая-то. Достали, подключились и немного посейшенили. Потом он отдал мне этот «Стратокастер» во временное пользование. Всё равно он часто уходил в плаванье, и ему было не до гитары. Хариет меня звала «Гагарин» и в отсутствие Джонни пыталась завести со мной отношения более чем дружеские. Ну, капиталисты - что с них взять? Но я сразу дал понять, что мы - «руссо туристо, облико морале»! У нас, мол, жёны, дети... В общем, я устоял. Одно слово - кремень! Но наш Толик, не настолько идейно подкованный, как я, не удержался и поддался чарам Гёриел - подруги Хариет. У Толика были усы, которые и свели с ума Гёриел. Усов там со времён викингов не видели.

Девушки часто приходили к нам на работу потанцевать, а после работы мы шли к кому-нибудь в гости, на видеомагнитофон и самогон. Самогонку в этом городе мы выпили всю. За месяц нашего там пребывания. Впереди нас ждал второй город - Мушёэн.

5. Мушёэн

За месяц Мюре успел нам изрядно наскучить, и мы с нетерпением уже ждали последнего дня работы и отъезда. Получив от хозяина ресторана полный расчёт, собрали вещи, аппаратуру, распрощались с друзьями и подругами и поехали в Мушёэн. Подробности этого переезда плохо отложились в моей памяти - помню только, что проезжали через очень длинный горный тоннель в несколько километров. Потом началась пустынная каменистая местность, совершенно не радовавшая глаз. Населённые пункты попадались очень редко. По-моему, доехали мы без особых приключений.

Мушёэн оказался гораздо более крупным городом, чем Мюре. Отыскали своё «рабочее место» - двухэтажное здание в центре города, на каждом этаже по ресторану. Нам доверили верхний этаж. А поселили нас, как и в Мюре, в специально отведённом для приезжих музыкантов домике. Так как покинутый нами Мюре был городом маленьким и там даже не было музыкального магазина, то здесь мы первым делом отправились на поиски такового. Нашли его быстро, недалеко от нашего домика. Хочу сказать, что ещё в Финляндии любимым развлечением у нас было хождение по музыкальным магазинам. Купить что-либо стоящее мы не могли себе позволить, но пощупать гитары и понажимать на клавиши - это с удовольствием! Вот и тут, в Мушёэне, мы в первый же день всё перещупали и понажимали в этом единственном в городе музыкальном магазине, но, тем не менее, приходили туда снова и снова чуть ли не каждый день, хотя ничего нового там не появлялось... Работа наша шла как-то лениво - народу в ресторане было мало. Но играть нужно было при любом количестве посетителей и начинать ровно в определённое время!

В один из дней с нами познакомился местный парень и предложил нам снять нас на видео. И не просто снять, а сделать полноценный клип с живым звуком. У него было такое хобби - он снимал все приезжавшие в город группы. И делал это совершенно бескорыстно. Звали его Калле. Дома у него была оборудована видеостудия, позволявшая делать всё это на профессиональном уровне. Мы, конечно, согласились - всё-таки останется память... Примерно через неделю, когда мы уже забыли об этом, Калле пришёл к нам в домик рано утром, быстро всех поднял и повёл нас, невыспавшихся и нераспетых, на съёмку. Сначала отснял нас в ресторане - посетителей утром там не было, потом снимал на улице, включая через маленькую колоночку звук. А дома уже смонтировал всё на своей студии. В общем, сделал он всё довольно грамотно. Кассета у меня хранится и по сей день. Наверное, это было самое интересное событие за всё время нашего пребывания в Мушёэне. И это был последний месяц нашей работы, поэтому мы уже старались особо не тратиться...

Ребята хотели купить себе перед отъездом, уже в Финляндии, какие-то недорогие машины. Я хотел гитару. В общем, в Мушёэне мы подбирали на улице бычки и экономили на всём. Как-то к Толику из Мюре приехала Гёриел. Расстояние не маленькое, но, как известно, любовь не знает никаких преград и расстояний. Толик был на седьмом небе и смотрел на нас свысока! Тем более что Гёриел привезла нам самогонки.

Довольно часто я звонил домой, жене. В телефонной будочке иногда кто-то забывал неиспользованную монетку, и этого хватало, чтобы позвонить в Москву и сказать несколько слов. Продолжались походы в магазины - пора уже было затариваться подарками. В Москве тогда, в 1990 году, в магазинах было пусто.

Так прошёл ещё один месяц...

Юрий РЫМАНОВ.

(Окончание следует).