



Многие наши читатели живут активной жизнью: спортивной или культурной, увлекаются интересными занятиями, имеют хобби или дело своей жизни. А раз жизнь такая активная и разносторонняя, то в ней не так уж и редко происходят встречи с интересными, а главное – очень известными людьми. Согласитесь, одно дело – купить билет на концерт звезды и постараться прорваться к ней в числе многих поклонников, чтобы сделать заветное «фото на память». И совсем другое – принять участие в соревнованиях или конкурсе, занять там призовое место и удостоиться заслуженного внимания знаменитости, которой близки и понятны стремления таких же, как она, спортсменов. Поэтому, кроме фотографии, в душе остается еще и чувство сопричастности, память о незабываемых моментах общения с интересным и неординарным человеком.

О спортивной семье Муравьевых наша газета пишет часто, может быть, даже слишком часто. Но что делать, если так получается? Вот и Наталья Муравьева, тренер и активист здорового образа жизни, отвечающий за работу по внедрению комплекса ГТО в Конаковском районе, узнав про нашу рубрику «Я и знаменитость», не смогла остаться в стороне. На снимке – зима прошлого года и фото на память с прославленной фигуристкой Ириной Родниной. Фото сделано на лыжном марафоне «Николов перевоз» в Московской области, в котором Наталья приняла участие вместе со своей дочерью Полиной.