На обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области в 2017 году из бюджета региона направят более 980 млн рублей

Сегодня, 26 января, состоялось расширенное заседание коллегии УМВД России по Тверской области. По поручению Губернатора Игоря Рудени участие в нём принял первый заместитель председателя Правительства региона Алексей Титов.

На заседание также были приглашены статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов,председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, руководители ведомств Тверской области.

Алексей Титов зачитал участникам заседания приветственный адрес Губернатора, где говорится, что Правительство Тверской области придает особое значение укреплению законности и правопорядка на территории региона.

«Среди ключевых направлений работы — обеспечение безопасности детей, профилактика и предупреждение подростковой преступности, насилия в семье. Большое значение имеет борьба с нелегальной миграцией, распространением наркотиков и суррогатного алкоголя.Одной из приоритетных задач является пресечение нарушений закона в экономической сфере. От этого напрямую зависит обеспечение комфортных условий для развития Верхневолжья», - обозначено Игорем Руденей.

В этом году объём финансирования госпрограммы Тверской области по обеспечению правопорядка и безопасности населения составит более 980 млн рублей. Предусмотрены средства на закупку 15 автомобилей для участковых и 27 машин для дорожно-патрульной службы.

Прорабатывается вопрос развёртывания комплекса «Безопасный город» на 39 новых объектах в Твери, запланирован комплекс мероприятий по безопасности дорожного движения, в том числе ремонт свыше 580 километров дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области.