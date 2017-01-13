В 2016 году в Тверской области трудоустроено 527 человек с ограниченными возможностями здоровья

Численность безработных инвалидов в Тверской области в 2016 году снизилась на 12,8%. Содействие в трудоустройстве этой категории граждан – одно из важных направлений работы Правительства региона.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, задача областной власти - обеспечить равные возможности для всех жителей Верхневолжья, помочь людям с физическими ограничениями трудоустроиться, реализовать свой потенциал.

В 2016 году для людей с ограниченными возможностями здоровья было предусмотрено 2,4 тыс. рабочих мест, из них занято 1,9 тыс., около 500 остаются вакантными. В целом по итогам прошлого года работу получили 527 инвалидов.

Обращение в службу занятости позволяет им не только трудоустроиться, но и пройти профориентацию, профессиональное обучение, получить психологическую поддержку, консультации, в том числе по организации своего дела.

В 2017 году планируется субсидирование работодателей, трудоустраивающих незанятых инвалидов. На эти цели в бюджете Тверской области предусмотрены финансовые средства.

На интерактивном портале службы занятости населения Тверской области http://trudzan.tverreg.ru размещена информация для работодателей и инвалидов, желающих найти работу. Также в каждом центре занятости работает «горячая линия» по данному вопросу.

Вакансии размещаются также на интерактивном портале службы занятости и информационном портале «Работа в России» http://www.trudvsem.ru . Банк вакансий обновляется ежедневно.

Пресс-служба Правительства Тверской области.