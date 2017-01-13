В Твери откроется выставка, посвященная русскому деревенскому быту

2 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества откроется выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства «От печки до лавочки». Гости экспозиции смогут познакомиться с бытом русской крестьянской избы, а также освоить искусство народных промыслов.

На выставке будет представлено более 200 экспонатов. Это образцы традиционного тверского костюма, предметы резьбы и росписи по дереву, художественной обработки бересты, глиняная игрушка, керамика, текстильная кукла, лоскутное шитьё, ткачество, вышивка и многое другое.

Все гости выставки смогут стать участниками увлекательной квест-экскурсии, а также освоить ткацкое мастерство, вышивку ковровой иглой, изготовление тканого пояса.

В течение всего года в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной будут проходить мастер-классы по различным видам народного искусства. Информацию о них можно найти на сайте odnt-tver.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области.