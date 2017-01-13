В Твери регистрация снегоходов стала доступнее

С 5 января по 28 февраля в Тверской области проходит профилактическая операция «Снегоход», в ходе которой проверяются правила эксплуатации данной техники. Внимание в этот период уделяется и организациям, торгующим внедорожными мототранспортными средствами.

В Твери насчитывается порядка 10 дилерских центров по продаже снегоходов. Сотрудники Гостехнадзора проводят работу с продавцами, чтобы они доводили до покупателей информацию о необходимости регистрации транспортных средств, наличия у водителей прав на управление такой техникой.

Для повышения доступности регистрации снегоходов или мотовездеходов с начала года инспекция Гостехнадзора в Твери работает и в выходной день. Теперь прием граждан проводится по субботам с 8:00 до 16:00 без перерыва на обед. В это же время владельцы снегоходов могут представить их на технический осмотр и получить все необходимые документы по адресу г. Тверь, пр-т Победы, д.53.

Подробную информацию о порядке регистрации и проведении технического осмотра внедорожных мототранспортных средств можно получить по телефону (4822) 32-71-14.

Пресс-служба Правительства Тверской области.