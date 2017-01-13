Туристы активно бронируют отели Твери на весну и лето 2017 года

Тверь вошла в 25 самых популярных городов для путешествий по России в 2017 году. Рейтинг составлен электронным сервисом поиска отелей RoomGuru.ru по результатам броней отелей на весенний и летний сезоны 2017 года.

По данным сервиса, в этом году туристы бронируют проживание в гостиницах Твери в среднем на полторы ночи.

В целом по прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий по России вырастет на 10%.

Развитие сферы гостеприимства Тверской области — одна из первоочередных задач, поставленных Губернатором Игорем Руденей перед региональным Министерством туризма.

«Это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В числе приоритетных направлений отрасли главой региона определены водный, автомобильный, гастрономический, событийный и паломнический туризм.

Пресс-служба Правительства Тверской области.