Туристы активно бронируют отели Твери на весну и лето 2017 года
Тверь вошла в 25 самых популярных городов для путешествий по России в 2017 году. Рейтинг составлен электронным сервисом поиска отелей RoomGuru.ru
по результатам броней отелей на весенний и летний сезоны 2017 года.
По данным сервиса, в этом году туристы бронируют проживание в гостиницах Твери в среднем на полторы ночи.
В целом по прогнозам агентства ТурСтат,
в 2017 году число путешествий по России вырастет на 10%.
Развитие сферы гостеприимства Тверской области — одна из первоочередных задач, поставленных Губернатором Игорем Руденей перед региональным Министерством туризма.
«Это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса», — считает Губернатор Игорь Руденя.
В числе приоритетных направлений отрасли главой региона определены водный, автомобильный, гастрономический, событийный и паломнический туризм.
Пресс-служба Правительства Тверской области.