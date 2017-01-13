Международная военно-историческая экспедиция «Калининский фронт» состоится в Тверской области весной 2017 года Подготовку к проведению в Тверской области Международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт» обсудили сегодня, 25 января, на со

Международная военно-историческая экспедиция «Калининский фронт» состоится в Тверской области весной 2017 года

Подготовку к проведению в Тверской области Международной военно-исторической экспедиции «Калининский фронт» обсудили сегодня, 25 января, на совещании в Правительстве региона под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Экспедиция ранее переезжала из региона в регион. В августе 2016 года ее принимал Ржевский район, где собрались более 700 поисковиков из 40 субъектов России и других стран. По инициативе Губернатора Игоря Рудени, Министра культуры РФ Владимира Мединского и при поддержке Президента России Владимира Путина, Министерства обороны Российской Федерации Верхневолжье станет постоянным местом проведения «Калининского фронта».

На совещании принято решение, что в 2017 году лагерь расположится на том же месте - неподалёку от деревни Кокошки Ржевского района - с 25 апреля по 7 мая. Именно весну, когда ещё не выросла густая трава, поисковики считают самым продуктивным временем для работы

«Мероприятие очень важно не только для нашего региона, но и для развития поискового движения и патриотической работы в масштабах всей нашей страны. Поэтому оно должно быть проведено на самом высоком уровне», — подчеркнул Губернатор Тверской области.

Заведующий сектором поисковой работы и военной реконструкции «Российского военно-исторического общества» Сергей Мачинский поблагодарил Игоря Руденю за помощь в организации экспедиции «Калининский фронт» 2016 года. По его словам, в этом году ожидается около 500-700 участников старше 16 лет.

Ключевая особенность предстоящей экспедиции — масштабная образовательная программа. В течение первой недели начинающие поисковики будут учиться у опытных коллег, представителей Минобороны, историков, археологов, антропологов, специалистов по ведению архивов, а после этого приступят к полевым поисковым работам.

Задача — вывести поисковую работу в России на профессиональный уровень, внедрить единые стандарты для отрядов.

«Поисковая работа — это не просто полевой поиск и передача останков администрации района для захоронения. Это большой путь от воронки, где обнаружен боец, до его идентификации, заполнения всех необходимых документов, захоронения, снятия с учёта в Министерстве обороны как без вести пропавшего», — отметил Сергей Мачинский.

Впервые в экспедиции примет участие Всероссийский информационно-поисковый центр, специалисты которого в режиме онлайн будут заносить результаты поисковых работ в базу данных профессионального информационного портала. На интерактивной карте отображаются места проведения раскопок, данные о находках и так называемые паспорта солдат — протоколы эксгумации, которые поисковики должны заполнять на каждого найденного бойца. Копия этого паспорта вкладывается и в контейнер с останками при их хранении и захоронении.

На проведение экспедиции «Калининский фронт» в 2017 году из федерального бюджета выделено около 12 млн рублей. Губернатор Игорь Руденя поручил профильным министерствам усилить инфраструктуру лагеря, привести в порядок подъездные дороги, обеспечить бесперебойное электроснабжение, соблюдение санитарных условий, комплексную безопасность и медицинское обслуживание. Вопрос дополнительного финансирования экспедиции из регионального бюджета рассмотрят на ближайшем заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.