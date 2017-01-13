Тверская область получит более 40 млн рублей на улучшение условий жизни на селе в 2017 году

Правительством Российской Федерации определен размер субсидий регионам на развитие сельских территорий. В рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» субъектам РФ в целом будет направлено около 6,8 млрд рублей.

Тверская область получит более 40 млн рублей из федерального бюджета. В частности, 31 млн рублей будет направлен на развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе: водоснабжение и газификацию.

Ещё около 9,6 млн рублей пойдут на улучшение жилищных условий, в том числе, для молодых семей и специалистов.

Улучшение социальной инфраструктуры в сельской местности — важное условие развития территорий, считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«От качества инфраструктуры зависит, будут ли люди жить и работать на селе. Качество жизни определяет и демографический тренд. Наша задача — сделать так, чтобы люди закреплялись на селе, чтобы у них была возможность трудиться и получать качественные услуги в социальной сфере», — обозначил Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.