На обеспечение молодых семей Тверской области жильём из федерального бюджета в 2017 году будет направлено более 18 млн рублей

Правительством РФ между регионами России распределено 4,2 млрд рублей. Субсидии предназначены для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья. Тверской области из этих средств в 2017 году направят 18,3 млн рублей.

Финансирование предусмотрено по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Документ направлен на предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение или строительство жилья.

Для семей без детей выплата составляет не менее 30% от расчётной стоимости недвижимости, для тех, у кого один ребенок и более — не менее 35%.

В декабре 2016 года Правительством Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени было принято решение вдвое увеличить средства областного бюджета на поддержку приобретения жилья молодыми семьями. Ежегодно до 2022 года в рамках государственной программы «Молодежь Верхневолжья» на эти цели предусмотрено по 10 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 468 молодым семьям. Игорь Руденя обозначил, что региональная власть рассмотрит возможности увеличения финансирования этого направления поддержки.

- Мы видели счастливые глаза молодых людей, которым вручали сертификаты на приобретение собственного жилья, - сказал Губернатор. –Понятно, насколько важно свое жилье для семьи: и дети чувствуют себя комфортно, и у супругов есть стимул для дальнейшего развития. Поэтому рост поддержки в два раза – это первый шаг. Будем смотреть по динамике реализации за первый квартал. Готовы в несколько раз увеличить средства на эту программу».

Пресс-служба Правительства Тверской области.