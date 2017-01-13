Более 170 тысяч жителей Тверской области прошли диспансеризацию в прошлом году

В тверском регионе становится всё больше желающих пройти комплексную проверку здоровья. По данным областного Министерства здравоохранения, в прошлом году диспансеризация охватила порядка 170 тысяч человек, что на 5 тысяч больше, чем в 2015-м.

Около 7 тысяч жителей Верхневолжья из отдалённых районов прошли осмотры с помощью выездных мобильных бригад врачей.

По итогам диспансеризации в 2016 году около 27% обследованных оказались абсолютно здоровы. У остальных выявлены различные заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи. При необходимости пациентов направляли на дополнительные диагностические исследования. Выдано более 550 направлений на оказание высокотехнологичной помощи и санаторно-курортное лечение.

Диспансеризация проводится в целях своевременного выявления риска развития заболеваний, которые чаще всего становятся причиной инвалидизации или смертности: сердечно-сосудистых, бронхолегочных и онкологических.

Как правило, факторами, которые способствуют появлению и развитию этих заболеваний, становятся неправильное питание, вредные привычки, низкая физическая активность.

Пройти диспансеризацию жители Тверской области могут в поликлинике по месту жительства при наличии полиса ОМС. В 2017 году диспансеризации подлежат граждане 1921, 1924, 1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960, 1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996 годов рождения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.