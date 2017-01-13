В Тверской области снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

По итогам прошлой недели в Тверской области было зарегистрировано 8 182 больных гриппом и ОРВИ, что превышает эпидемиологический порог на 2%. Такие данные были озвучены руководством Управления регионального Роспотребнадзора сегодня, 24 января, на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

По словам главы ведомства Виталия Синоды, среди взрослых уровень заболеваемости превышен на 13%, среди детей – показатели находятся ниже эпидемиологического порога. На этой неделе карантинные ограничительные мероприятия, введенные в декабре прошлого года распоряжением Губернатора, будут действовать. Если положительная динамика сохранится, в ближайшее время они будут отменены.

В Тверской области создан запас необходимых лекарственных средств для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, проводится еженедельный мониторинг наличия препаратов в аптеках.

В регионе было вакцинировано порядка 455 тысяч жителей, более 86,5 тысяч из которых дети. По сравнению с 2015 годом количество вакцинированных увеличилось на 28%. Это позволило сдержать распространение инфекции в регионе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.