Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области:

Нельзя сказать, что это неожиданная оценка. Рейтинги, в том числе, отражают качество делового климата в Тверской области, ожидания предпринимательского сообщества. Во многом благодаря активной позиции региональной власти и лично губернатора Тверской области малый бизнес может рассчитывать на доступную финансовую поддержку.

В первую очередь, это касается выгодных предложений по микрозаймам (они теперь выдаются на срок до 3-х лет и сумма изменилась с 1 млн. до 3 мл.рублей). Также важным шагом является возможность использования целевых ресурсов Корпорации МСП. Это дополнительные федеральные средства которые позволят тверским сельскохозяйственным и промышленным производствам, предприятиям в сфере услуг пополнять оборотные средства, планировать развитие, создавать новые рабочие места. Очевидно, что заключенное в прошлом году соглашение между Тверской областью и Корпорацией работает.

Разумеется, остается резерв развития по отдельным вопросам, например, по залоговой базе для обеспечения займов, упрощения процедур и уменьшение количества документов.

В целом Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области демонстрирует индивидуальный подход к рассмотрению заявок, что вместе с действием эффективных кредитных механизмов подтверждает рейтинговые позиции.

Пресс-служба Правительства Тверской области.