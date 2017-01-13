«Росагролизинг» в прошлом году поставил 37 единиц сельхозтехники

хозяйствам Тверской области

В 2016 году сельхозпредприятия тверского региона получили в аренду на 33% больше техники и оборудования, чем в 2015 году. Это стало возможным благодаря соглашению, подписанному между Правительством Тверской области и компанией «Росагролизинг».

Сотрудничество с компанией – возможность для сельхозпроизводителей существенно обновить материально техническую базу, увеличить поголовье скота.

««Росагролизинг» имеет полный инструментарий поддержки всех форм хозяйств: от небольших фермерских до крупных предприятий. Это открывает новые возможности для агропромышленного комплекса региона», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В конце декабря 2016 года впервые за период сотрудничества аграриев региона с АО «Росагролизинг» сельхозкооперативу «Колхоз Ордена Ленина им. С.М. Кирова» Калининского района передано в лизинг 300 голов племенного поголовья коз зааненской породы. В дальнейшем в хозяйстве планируется рост поголовья, что позволит увеличить объемы производства козьего молока и будет способствовать развитию данного направления животноводства в регионе.

В 2017 году представители компании «Росагролизинг» продолжат сотрудничество с сельскохозяйственными предприятиями тверского региона. Так, уже началась работа по подаче заявок от аграриев на предметы лизинга и подписание договоров финансовой аренды на сельскохозяйственную технику и племенное поголовье скота.

Пресс-служба Правительства Тверской области.