Тверская область станет местом проведения VIII Международной встречи по вопросам безопасности

23-25 мая этого года в Тверской области пройдет VIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Предполагается, что в ней примут участие делегаты более 70 стран. Вопросы организации мероприятия обсуждались на встрече Губернатора Игоря Рудени спомощником Секретаря Совета Безопасности, руководителем Штаба по проведению встречи Алексеем Павловым.

«Мы готовы оказать необходимое содействие в организации и проведении мероприятия, для этого имеется вся материально-техническая база. Наши силовые структуры готовы решать поставленные задачи. Помощь могут оказать и наши крупные партнеры - «Роснефть», «Газпром», «Трансмашхолдинг», - отметил Игорь Руденя.

С предложением проводить на территории региона крупные мероприятия руководство области обращалось к Секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву в ходе выездного совещания Совбеза в Твери в сентябре прошлого года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.