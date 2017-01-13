Подтверждены высокие рейтинги Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинги Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (микрофинансовая организация) на уровнях A (I) и A+.mfi.

Аналитики оценили два направления деятельности фонда: предоставление поручительств по кредитам, договорам лизинга и банковской гарантии, а также выдачу микрозаймов по низкой процентной ставке. Эту работу Правительство региона ведёт в соответствии с государственной программой поддержки бизнеса.

Рейтинг надежности гарантийного покрытия подтверждён на уровне А(I) — высокий уровень надежности. Прогноз по рейтингу — стабильный. К ключевым позитивным факторам агентство относит грамотную политику балансовых и внебалансовых обязательств компании, а также надёжность депозитного портфеля.

Агентство подтвердило и рейтинг надёжности Фонда как микрофинансовой организациии на уровне А+.mfi «Очень высокий уровень надежности». По этому рейтингу также сохранён стабильный прогноз. В числе положительных факторов отмечены высокий уровень достаточности собственных средств и консервативная политика резервирования по проблемным микрозаймам, высокое качество ссудного портфеля и высокая надёжность вложений в банковские депозиты.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области создан в 2008 году. Он предоставляет поручительство субъектам малого и среднего бизнеса, а также выдаёт микрозаймы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Верхневолжья. Учредитель некоммерческой организации — Министерство экономического развития Тверской области.

За время работы фонда займы по низкой процентной ставке выданы более чем 900 предпринимателям региона. Общая сумма поддержки превысила 713 млн рублей. Поручительством фонда воспользовались около 600 представителей малого и среднего бизнеса Тверской области на сумму порядка 1,1 млрд рублей, что позволило привлечь в экономику Верхневолжья дополнительно свыше 2,6 млрд рублей. На эти средства предприниматели приобретают новое оборудование, модернизируют действующие производства, внедряют современные технологии.

Высокие рейтинги по данным экспертной оценки говорят об эффективности механизмов, использующихся в фонде.

В 2017 году регион планирует получить более 59 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Средства уже предусмотрены в федеральном бюджете. Федеральные субвенции будут направлены на повышение эффективности деятельности Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что помощь фонда должна быть доступна представителям бизнеса не только в Твери, но и в муниципалитетах. Игорь Руденя поручил Министерству экономического развития региона проанализировать деятельность фонда, разработать методику, которая позволит активизировать поддержку малого бизнеса на территории всей области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.ФСК, рейтинг