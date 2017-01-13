Завтра, 25 января Тверской императорский дворец откроет бесплатно двери для российских студентов

Тверской императорский дворец в настоящее время закрыт для массовых посещений. Однако в День российского студенчества откроет свои двери для студентов Тверской области и других регионов России. Такое решение принято по инициативе Губернатора Игоря Рудени.

Глава региона накануне объявил, что 25 января студенты российских вузов и ссузов смогут бесплатно посетить государственные учреждения культуры и спорта.

«Для нас важно, чтобы наше подрастающее поколение, которое приходит нам на смену, было действительно образованным, физически и культурно развитым», — считает Игорь Руденя.

25 января в Тверской области по студенческому билету можно будет посетить более 40 государственных музеев, выставочных залов и ледовых комплексов региона, а также 7 муниципальных учреждений культуры и спорта столицы региона.

Тверская областная картинная галерея в День российского студенчества будет проводить бесплатные экскурсионные сеансы по Парадной анфиладе дворца. Посещение групп организуется каждый час с 10:00 до 16:00 в соответствии с расписанием:

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

Адрес: г. Тверь, ул. Советская д.3 Парадный вход Тверского императорского дворца. Телефон для справок: 34-62-43

Пресс-служба Правительства Тверской области.