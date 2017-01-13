В Тверской области средства, сэкономленные при закупке лекарств, направят на дополнительное финансирование здравоохранения

В Тверской области по результатам прошедших в начале 2017 года торгов на закупку лекарственных средств удалось сэкономить более 35 млн рублей. Возможность дальнейшего использования этих денег обсудили на оперативном совещании с членами Правительства Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

По мнению главы региона, средства можно направить на совершенствование системы здравоохранения Верхневолжья. В том числе, на улучшение материально-технической базы учреждений.

«Остаток финансирования может стать резервом, который мы в течение года будем использовать на проведение необходимых мероприятий: ремонт зданий больниц, закупку медицинской техники», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор поручил областному Министерству здравоохранения проанализировать варианты использования сэкономленных средств, составить перечень мероприятий, на которые их можно направить.

Кроме того, на оперативном совещании рассмотрели вопросы своевременного проведения торгов по закупке лекарств для льготных категорий граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области.