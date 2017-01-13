В Твери пройдет областной конкурс исполнителей русской народной песни

28 января в Тверской области назовут имена самых талантливых и самобытных солистов фольклорного жанра. В Тверском областном Доме народного творчества пройдёт заключительный этап регионального конкурса исполнителей русской народной песни, гармонистов и частушечников.

Первый этап включал в себя межмуниципальные конкурсы, которые прошли в Западной Двине, Кесовой Горе и Твери. В финальном гала-концерте примут участие 47 исполнителей народной песни из Бельского, Жарковского, Оленинского, Весьегонского, Калязинского, Кашинского, Кесовогорского, Краснохолмского, Максатихинского, Молоковского, Конаковского, Лихославльского, Вышневолоцкого, Удомельского, Осташковского, Кимрского районов, городов Ржева, Твери, Торжка.

Победителей определят в трех номинациях: солисты - исполнители народной песни, гармонисты, частушечники.

Выступления конкурсантов будут оцениваться по нескольким критериям. Это уровень исполнительского мастерства, художественная ценность репертуара, отражение в нем местного материала, соответствие стиля, манеры исполнения народной традиции.

В составе жюри - специалисты в сфере народного художественного творчества, педагоги, работники культуры и искусства.

Пресс-служба Правительства Тверской области.