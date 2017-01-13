Более 40 государственных учреждений культуры и спорта Тверской области бесплатно откроют двери для студентов 25 января

Губернатор Игорь Рудени объявил 25 января днем бесплатного посещения государственных музеев, выставочных залов и ледовых комплексов Тверской области студентами вузов и ссузов не только Верхневолжья, но и других российских регионов. В списке - более 40 учреждений культуры и спорта.

В День студента, 25 января, государственные учреждения культуры и спорта Твери и области откроют свои двери для студентов вузов и ссузов бесплатно. Об этом сегодня, 23 января, сообщил Губернатор Игорь Руденя на оперативном совещании с членами Правительства региона.

Возможность бесплатно прийти в музеи, выставочные залы и покататься на коньках в ледовых комплексах будет у всех без исключения студентов, в том числе тех, кто получает профессиональное образование в других регионах. Необходимо лишь предъявить на входе студенческий билет.

«Правительство Тверской области приняло решение, чтобы 25 января студенты посетили государственные культурные и спортивные учреждения бесплатно. Это молодёжный праздник. Для нас важно, чтобы наше подрастающее поколение, которое приходит нам на смену, было действительно образованным, физически и культурно развитым», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Музеи, выставочные залы

1. Мемориально-художественный музей Валентина Александровича Серова в Домотканово (Калининский район, д. Красная Новь)

2. Мемориально-художественный музей Владимира Александровича Серова (Калининский район, п. Эммаус, д. 29, Дворец культуры)

3. Центр культуры и искусства «Дача «Чайка» (Удомельский район,

д. Гарусово)

Музей Тверского быта (г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4) Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 11) Музей Калининского фронта (Тверская область, Калининский район,

п. Эммаус, н/п Школа-интернат) Дом-музей С. Д. Дрожжина (Конаковский район, п. Новозавидовский,

ул. Советская, д.5)

Музей С. Я. Лемешева (Калининский район, п/о Стренево, д. Старое Князево) Музей А. С. Пушкина в Торжке (Тверская область, г. Торжок,

ул. Дзержинского, д. 71) Музей А. С. Пушкина в Берново (Старицкий район, с. Берново) Старицкий краеведческий музей (171360, Тверская область, г. Старица,

ул. Володарского, д.38) Архитектурно-этнографический музей под открытым небом в д. Василево (Тверская область, Торжокский район п/о Митино, деревня Василево, д. 2) Кимрский краеведческий музей (г. Кимры, ул. Урицкого, д.8) Конаковский краеведческий музей (171280, Тверская область, г. Конаково, пр. Ленина, 23) Калязинский краеведческий музей (г. Калязин, ул. Ногина, д. 1) Кашинский краеведческий музей (г. Кашин, Бассейная пл., д.5) Карельский национальный краеведческий музей (Тверская область,

г. Лихославль, ул. Советская, 34) Зубцовский краеведческий музей (г. Зубцов. наб. Вазузы, д. 18) Ржевский краеведческий музей (Тверская область, г. Ржев,

ул. Красноармейская, д.24а) Музейно-литературный центр «Дом поэтов» (Бежецкий район, с. Градницы) Вышневолоцкий краеведческий музей (Тверская область, г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 63-65) Осташковский краеведческий музей (Тверская область, г. Осташков,

ул. Володарского, д. 19) Музей природы Селигерского края (Тверская область, Осташковский район, с. Рогожа, ул. Тельмана, 18) Удомельский краеведческий музей (г. Удомля, ул. Энергетиков, д.2) Краснохолмский краеведческий музей (Тверская область, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 21) Торопецкий краеведческий музей (Тверская область, г. Торопец,

ул. Комсомольская, д. 2) Весьегонский краеведческий музей (Весьегонск, ул. К. Маркса, д. 97) Ворошиловский краеведческий музей (Тверская область, Пеновский район, д. Ворошилово) Дом-музей М. И. Калинина (Кашинский р-н, с.Верхняя Троица) Дом-музей первого в России Совета крестьянских депутатов (Калининский район, Савинская слобода, д. Новинки) Музей партизанской славы (Торопецкий р-н, Пожненский с/с,

д. Пожня) Бельский краеведческий музей (Тверская область, г. Белый,

ул. Ленина, д. 27) Нестеровский историко-революционный музей (Бельский район, Ивановский с/с, д. Нестерово)

Спортивно-ледовые комплексы

«Орион» (Тверская область, г. Бологое, Западный мкр., д.4) - 20.00-21.00 «Юбилейный» (г.Тверь, Краснофлотская набережная, д. 3) - 16.00 - 22.00 (открытый каток) «Волга» (Тверская область, г.Калязин, ул. Тверская, д.20) - 18.45-19.45 «Орбита» (г.Тверь, Петербургское шоссе, д. 33, корп. 1) - 20.15-21.15 «Триумф» (г.Тверь, пос.Химинститут, д. 45, корп. 1) - 14.45-15.45 «Арктика» (Тверская область, г. Кимры, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 72) - 20.00-21.00 «Кристалл» (г. Тверь, ул.Паши Савельевой, д. 44, корп. 1) - 20.15-21.15 «Старица» (Тверская область, г. Старица, Советский пер., д. 4) - 19.30-20.30

Пресс-служба Правительства Тверской области.