Более 40 государственных учреждений культуры и спорта Тверской области бесплатно откроют двери для студентов 25 января
Губернатор Игорь Рудени объявил 25 января днем бесплатного посещения государственных музеев, выставочных залов и ледовых комплексов Тверской области студентами вузов и ссузов не только Верхневолжья, но и других российских регионов. В списке - более 40 учреждений культуры и спорта.
В День студента, 25 января, государственные учреждения культуры и спорта Твери и области откроют свои двери для студентов вузов и ссузов бесплатно. Об этом сегодня, 23 января, сообщил Губернатор Игорь Руденя на оперативном совещании с членами Правительства региона.
Возможность бесплатно прийти в музеи, выставочные залы и покататься на коньках в ледовых комплексах будет у всех без исключения студентов, в том числе тех, кто получает профессиональное образование в других регионах. Необходимо лишь предъявить на входе студенческий билет.
«Правительство Тверской области приняло решение, чтобы 25 января студенты посетили государственные культурные и спортивные учреждения бесплатно. Это молодёжный праздник. Для нас важно, чтобы наше подрастающее поколение, которое приходит нам на смену, было действительно образованным, физически и культурно развитым», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.
Музеи, выставочные залы
1. Мемориально-художественный музей Валентина Александровича Серова в Домотканово (Калининский район, д. Красная Новь)
2. Мемориально-художественный музей Владимира Александровича Серова (Калининский район, п. Эммаус, д. 29, Дворец культуры)
3. Центр культуры и искусства «Дача «Чайка» (Удомельский район,
д. Гарусово)
- Музей Тверского быта (г. Тверь, ул. Горького, д. 19/4)
- Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина (г. Тверь, ул. Рыбацкая, д. 11)
- Музей Калининского фронта (Тверская область, Калининский район,
п. Эммаус, н/п Школа-интернат)
- Дом-музей С. Д. Дрожжина (Конаковский район, п. Новозавидовский,
ул. Советская, д.5)
- Музей С. Я. Лемешева (Калининский район, п/о Стренево, д. Старое Князево)
- Музей А. С. Пушкина в Торжке (Тверская область, г. Торжок,
ул. Дзержинского, д. 71)
- Музей А. С. Пушкина в Берново (Старицкий район, с. Берново)
- Старицкий краеведческий музей (171360, Тверская область, г. Старица,
ул. Володарского, д.38)
- Архитектурно-этнографический музей под открытым небом в д. Василево (Тверская область, Торжокский район п/о Митино, деревня Василево, д. 2)
- Кимрский краеведческий музей (г. Кимры, ул. Урицкого, д.8)
- Конаковский краеведческий музей (171280, Тверская область, г. Конаково, пр. Ленина, 23)
- Калязинский краеведческий музей (г. Калязин, ул. Ногина, д. 1)
- Кашинский краеведческий музей (г. Кашин, Бассейная пл., д.5)
- Карельский национальный краеведческий музей (Тверская область,
г. Лихославль, ул. Советская, 34)
- Зубцовский краеведческий музей (г. Зубцов. наб. Вазузы, д. 18)
- Ржевский краеведческий музей (Тверская область, г. Ржев,
ул. Красноармейская, д.24а)
- Музейно-литературный центр «Дом поэтов» (Бежецкий район, с. Градницы)
- Вышневолоцкий краеведческий музей (Тверская область, г. Вышний Волочек, пр-т Казанский, д. 63-65)
- Осташковский краеведческий музей (Тверская область, г. Осташков,
ул. Володарского, д. 19)
- Музей природы Селигерского края (Тверская область, Осташковский район, с. Рогожа, ул. Тельмана, 18)
- Удомельский краеведческий музей (г. Удомля, ул. Энергетиков, д.2)
- Краснохолмский краеведческий музей (Тверская область, г. Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 21)
- Торопецкий краеведческий музей (Тверская область, г. Торопец,
ул. Комсомольская, д. 2)
- Весьегонский краеведческий музей (Весьегонск, ул. К. Маркса, д. 97)
- Ворошиловский краеведческий музей (Тверская область, Пеновский район, д. Ворошилово)
- Дом-музей М. И. Калинина (Кашинский р-н, с.Верхняя Троица)
- Дом-музей первого в России Совета крестьянских депутатов (Калининский район, Савинская слобода, д. Новинки)
- Музей партизанской славы (Торопецкий р-н, Пожненский с/с,
д. Пожня)
- Бельский краеведческий музей (Тверская область, г. Белый,
ул. Ленина, д. 27)
- Нестеровский историко-революционный музей (Бельский район, Ивановский с/с, д. Нестерово)
Спортивно-ледовые комплексы
- «Орион» (Тверская область, г. Бологое, Западный мкр., д.4) - 20.00-21.00
- «Юбилейный» (г.Тверь, Краснофлотская набережная, д. 3) - 16.00 - 22.00 (открытый каток)
- «Волга» (Тверская область, г.Калязин, ул. Тверская, д.20) - 18.45-19.45
- «Орбита» (г.Тверь, Петербургское шоссе, д. 33, корп. 1) - 20.15-21.15
- «Триумф» (г.Тверь, пос.Химинститут, д. 45, корп. 1) - 14.45-15.45
- «Арктика» (Тверская область, г. Кимры, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 72) - 20.00-21.00
- «Кристалл» (г. Тверь, ул.Паши Савельевой, д. 44, корп. 1) - 20.15-21.15
- «Старица» (Тверская область, г. Старица, Советский пер., д. 4) - 19.30-20.30
Пресс-служба Правительства Тверской области.