Жителей Верхневолжья приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодёжи и студентов

В октябре 2017 года в Сочи состоится XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. В Тверской области начал работу региональный подготовительный комитет, который занимается формированием делегации от Верхневолжья.

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов пройдет под девизом «За мир, солидарность и социальную справедливость» и станет крупнейшим международным событием в области молодёжного взаимодействия. Он объединит лидеров НКО, представителей творческих профессий, молодых инженеров, журналистов, политиков, преподавателей и учёных.

Традиционно в программу фестиваля входят спортивные соревнования, образовательная часть, дискуссии, концерты, а также обязательное красочное шествие делегаций.

Предполагается, что в фестивале примут участие около 20 тысяч человек, половина из них — иностранцы, представители 150 государств.

В ближайшее время планируются федеральные и международные мероприятия по популяризации фестиваля, в том числе, его презентация и тематическая сессия в рамках Молодёжного форума в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 30-31 января.

Заявку на участие в фестивале можно подать на официальном сайте russia2017.com.

Впервые Всемирный фестиваль молодёжи и студентов прошёл в 1947 году в Праге и был посвящён борьбе за мир, независимость народов и права молодёжи. Наша страна принимала фестиваль дважды: в 1957 и 1985 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.