В Тверской области курсы компьютерной грамотности хотят пройти более 600 пожилых людей

Более 600 пенсионеров Тверской области на начало 2017 года выразили желание повысить уровень компьютерной грамотности. Бесплатное обучение пожилых граждан будет проводиться в комплексных центрах социального обслуживания населения, в учреждениях образования и культуры, при службе занятости.

В Тверской области по итогам прошлого года сертификаты компьютерной грамотности получили 1186 человек. В том числе 358 неработающих пенсионеров прошли обучение при финансовой поддержке Пенсионного фонда России, который направил на эти цели более 0,5 млн рублей. Софинансирование области составило 197 тыс. рублей.

Курсы компьютерной грамотности востребованы среди пожилых людей. Ежегодно увеличивается число желающих повысить уровень знаний в этой сфере. Как сообщили в Министерстве социальной защиты населения Тверской области, количество пенсионеров, которые хотят пройти компьютерные курсы, в течение года может вырасти от заявленной цифры.

Пресс-служба Правительства Тверской области.