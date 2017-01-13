Определено место проведения «Лыжни России-2017» в Твери

Региональный этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017» состоится в Твери 11 февраля на площадке в микрорайоне «Южный». Об этом стало известно сегодня на первом заседании рабочей группы в Правительстве области, которая занимается организацией соревнований.

План мероприятий по подготовке к «Лыжне России» уже утверждён, на эти цели из регионального бюджета выделено 1,7 млн рублей.

Место гонки в этом году остаётся прежним — поле в микрорайоне «Южный» вдоль Октябрьского проспекта. Первые работы по подготовке площадки к заездам стартуют уже на следующей неделе: необходимо убрать кустарники и траву. Саму лыжню начнут прокладывать примерно за 10 дней до соревнований.

Есть и новшества. Так, впервые соревнования пройдут не в воскресенье, а в субботу. Старт региональному этапу «Лыжни России» будет дан в 12:00 11 февраля. Как и раньше, гонка будет разделена на несколько этапов. Запланированы также семейный старт и забег людей с ограниченными возможностями здоровья. Награждать победителей будут почётные гости состязаний: известные тверские лыжники и ветераны спорта.

Цель «Лыжни России» — не просто привлечь граждан к занятиям спортом, но и организовать большой зимний праздник для всех жителей региона. Параллельно с соревнованиями будет идти концерт с участием коллективов города и анимационная программа: неподалёку от лыжни установят горки, батуты, лабиринты, организуют катание на лошадях и другие развлечения.

Всероссийская гонка «Лыжня России» проводится с 1982 года. Тверской регион участвует в ней с 2005 года. Традиционно, на старт в столице Верхневолжья выходят около 7 тысяч человек. Свои этапы соревнований проводят и муниципалитеты. Всего по региону ожидается более 15 тысяч участников.

Пресс-служба Правительства Тверской области.