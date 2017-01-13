Более 25 тысяч жителей Тверской области прикоснутся к истории блокадного Ленинграда

В январе этого года Тверская область присоединится к празднованию Дня снятия блокады Ленинграда. Одно из наиболее значимых мероприятий – проведение традиционной акции «Блокадный хлеб».

27 января 2016 года в Твери в 12:00 у Обелиска Победы пройдет патриотическая акция «73 минуты тишины». В этот же день в областной столице состоится митинг. Мероприятия продолжатся в микрорайоне Мигалово, где у средней школы № 19 пройдет историческая инсталляция времен Великой Отечественной войны, организованная военно-патриотическим клубом «Патриот».

Седьмой раз в эти дни в тверском регионе будет проходить акция «Блокадный хлеб». Молодежь поздравит ветеранов блокады. Всего на территории Тверской области сейчас живут 418 граждан, награждённых знаком «Житель блокадного Ленинграда».

В образовательных учреждениях состоятся классные часы. На уличных площадках будет организована раздача 125-граммовых пайков хлеба, как в 1941-1944 годах. В Твери раздадут 5000 пайков хлеба. Всего на территории области в мероприятиях примут участие более 25 000 человек.

Проект «Блокадный хлеб» был презентован на нескольких федеральных площадках, среди которых форум «Территория смыслов», «Петербургский международный молодёжный форум» и другие. В 2016 году его авторы стали получателями гранта Федерального агентства по делам молодёжи. Идею тверских волонтеров теперь реализуют и в других регионах.

Вопросам сохранения памяти о мужестве героев Великой Отечественной войны, патриотического воспитания молодёжи в Тверской области уделяется особое внимание. В настоящее время в регионе по инициативе Губернатора Игоря Рудени проходит «Эстафета памяти», приуроченная к 75-летию со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Пресс-служба Правительства Тверской области.