Представитель Тверской области избран в генеральный совет «Единой России»

На прошедшем 22 января, пленарном заседании XVI съезда «Единой России» были избраны председатель партии, Центральная контрольная комиссия, высший и генеральный советы. В состав Генсовета вошёл секретарь Гусевской первичной организации партии «Единая Россия» в Оленинском районе Александр Сидоров.

Единогласным решением председателем партии на новый пятилетний срок делегаты избрали Дмитрия Медведева. Съезд также подтвердил полномочия председателя высшего совета Бориса Грызлова и секретаря генерального совета Сергея Неверова.

Существенные изменения произошли в составе Генсовета: он наполовину обновлён. С 20% до 30% увеличена доля представительства членов первичных организаций, что позволит большему числу партийцев с мест участвовать в принятии ключевых решений.

В числе избранных сегодня членов — представитель Тверской области, секретарь Гусевской первичной организации партии «Единая Россия» в Оленинском районе Александр Сидоров.

«Первичные организации — это основа партийной работы. Руководители первичных организаций будут более активно принимать участие и в нашей работе, в формировании экономической политики региона», — обозначил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев акцентировал: в решении кадровых задач делается упор на активных, заинтересованных в развитии территорий людей.

«Это системная работа. Мы очень хотим, чтобы в кадровом составе было всё больше людей, которые пришли в партию и демонстрируют способность решать общественно полезные задачи эффективно и действенно, с большой ответственностью перед гражданами», - подчеркнул заместитель председателя Государственной Думы РФ.

Ещё одно важное решение, принятое на съезде — в течение ближайших пяти лет для определения кандидатов в законодательные органы регионов будут проводить Единый день предварительного голосования. Участники сошлись во мнении, что на выборах 2016 года механизм показал свою эффективность и будет способствовать обеспечению открытости и легитимности выборных кампаний, а также привлечению новых перспективных людей в состав партии.

Пресс-служба Правительства Тверской области.