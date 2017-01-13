Игорь Руденя отметил, что Тверская область готова к решению задач, поставленных на съезде «Единой России»

21-22 января в Москве состоялся XVI отчётно-выборный съезд партии «Единая Россия». Он собрал более 3 тысяч человек: членов партии из всех регионов страны, представителей министерств и ведомств, общественных организаций, журналистов. Партийцы подвели итоги работы за пятилетний период, а также сформировали задачи и планы на 2017 год. Участие в съезде приняли Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции «Единая Россия», депутат от Тверской области Владимир Васильев.

В состав тверской делегации вошли секретарь регионального отделения партии Олег Балаян, председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев, руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Виктор Константинов, глава Твери Александр Корзин и другие представители партии.

22 января на пленарном заседании съезда, говоря о развитии российской экономики, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал, что в стране необходимо создать условия для большей финансовой самостоятельности субъектов РФ. Председатель партии отметил также важность поддержки наиболее перспективных отраслей, прежде всего, сельского хозяйства.

«Для нас это, с одной стороны, большая ответственность, с другой — возможность более эффективно развиваться, — считает Губернатор Игорь Руденя. — До регионов будут доведены укрупнённые субсидии, территории самостоятельно определят приоритеты развития АПК. Для Тверской области важно растениеводство, кластер по льноводству, программа развития Нечерноземья».

Участники съезда высоко оценили эффективность системы партийных проектов. Они создаются с учётом вопросов, волнующих граждан, и помогают решать проблемы, как в социальной сфере, так и в экономике.

В числе наиболее актуальных для тверского региона Губернатор Игорь Руденя назвал проекты «Народный контроль» в сфере ЖКХ и «Честная цена», который направлен на обеспечение импортозамещения и продвижение региональных товаров в крупных торговых сетях.

В целом Игорь Руденя отметил, что Тверская область готова к реализации задач, поставленных на съезде «Единой России».

В первый день съезда участники обсудили итоги реализации разделов предвыборной программы на одноимённых дискуссионных площадках: «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в собственном доме», «Аграрная сверхдержава».

Пресс-служба Правительства Тверской области.