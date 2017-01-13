Игорь Руденя поздравил жителей Пеновского района с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

posted by Максим Малахов on вс, 01/22/2017 - 10:11
 
В Тверской области продолжается «Эстафета памяти» в честь 75-летия освобождения городов и районов от фашистских захватчиков. Она стартовала 16 декабря 2016 года с празднования Дня освобождения Калинина. 22 января важную дату отмечает Пеновский район. Во время Великой Отечественной войны муниципалитет был оккупирован около полугода. На всей захваченной территории действовали партизанские отряды, которые вели отчаянное сопротивление действиям врага. Пеновский район — родина и место трагической гибели Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Деревня Ксты, сожжённая вместе с жителями — символ трагической истории военных лет. 

После войны жители Пеновского района бросили все силы на восстановление родного края, возрождение производств и сельского хозяйства. 

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил руководителей и жителей муниципального образования с 75-летием освобождения района.

«Это ваш собственный день победы над врагом. Праздник напоминает о стойкости жителей оккупированной территории и о многочисленных потерях во имя свободы. Мы никогда не забудем трагедию деревни Ксты, которая свидетельствует о преступлениях фашизма. Пеновский край стал одним из самых значительных центров партизанского движения, внесшего огромный вклад в общее дело борьбы с врагом», — отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.

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