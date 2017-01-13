Игорь Руденя поздравил жителей Пеновского района с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков

После войны жители Пеновского района бросили все силы на восстановление родного края, возрождение производств и сельского хозяйства.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил руководителей и жителей муниципального образования с 75-летием освобождения района.

«Это ваш собственный день победы над врагом. Праздник напоминает о стойкости жителей оккупированной территории и о многочисленных потерях во имя свободы. Мы никогда не забудем трагедию деревни Ксты, которая свидетельствует о преступлениях фашизма. Пеновский край стал одним из самых значительных центров партизанского движения, внесшего огромный вклад в общее дело борьбы с врагом», — отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.