39 наград вручили победителям и лауреатам профессионального конкурса «Грани-2017»

Сегодня, 20 января, более двухсот журналистов Тверской области собрались на торжественном мероприятии, посвящённом Дню российской прессы. По традиции, центральной частью встречи стало награждение лауреатов и победителей регионального конкурса журналистского мастерства «Грани».



Участие в церемонии приняли Губернатор Тверской области Игорь Руденя, член Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин, депутат Государственной Думы Светлана Максимова, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Юрий Стрелецкий, член Совета Федерации от Тверской области Андрей Епишин, заслуженные люди региона. В числе почётных гостей были ведущие журналисты федеральных СМИ и представители журналистских организаций: главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев, телеведущий Михаил Леонтьев, председатель комиссии по коммуникациям Общественной палаты ЦФО Александр Школьник, теле- и радиоведущий Владимир Березин, заместитель гендиректора телекомпании «РЕН ТВ» Игорь Прокопенко, исполнительный директор Международной академии телевидения и радио Дмитрий Заслуев, секретарь Союза журналистов России Денис Токарский и другие.



Губернатор Игорь Руденя поздравил журналистов с праздником и поблагодарил за профессиональную работу.



«Журналистика — это особая профессия, с повышенной ответственностью, общественным значением и влиянием. Вы помогаете формировать в обществе подлинные ценности, хранить традиции нашего народа. Благодаря вам жители Тверской области узнают о том, как меняется жизнь в регионе», — отметил Игорь Руденя.



От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Александра Беглова журналистов приветствовала его заместитель Ирина Потехина.



«Именно тверские СМИ задают моду на правильную подачу материалов, неслучайно здесь проходят значимые межрегиональные журналистские фестивали», - отметила Ирина Потехина.



В этом году на суд жюри конкурса «Грани» было представлено около 600 работ от 41 СМИ Верхневолжья. Определены 39 победителей в 13 номинациях: «Лучшая новость», «Лучший фотокорреспондент», «Лучший телеоператор», «Стиль канала», «Лучший дизайн печатного издания», «Лучшая тематическая радиопрограмма», «Лучшее сетевое издание», «Великой победе посвящается», «Гордость земли Тверской», «Моя семья», Здоровая нация», «Экономика и жизнь», «Верхневолжье – наш общий дом».



Почетные гости, известные представители медиа-сообщества отметили высокий уровень профессионализма тверских журналистов, а также делились своими впечатлениями от праздника и посещения Твери.



«Перед современной журналистикой стоят большие задачи - работать на благо гражданского общества, которое живет разными интересами, находить новости, важные для людей», - подчеркнул главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев.



«У тверской журналистики большой будущее. Это подтверждают редакции школьных газет, которые готовят достойную смену нынешним представителям СМИ», - сказал председатель комиссии по коммуникациям Общественной палаты ЦФО Александр Школьник.



«Сегодняшнее мероприятие очень значимо для профессионального сообщества. Журналистов надо отмечать наградами, это дает колоссальный заряд, подпитывает профессиональные амбиции», - отметил шестикратный лауреат премии ТЭФИ, выпускник Тверского Суворовского военного училища, телеведущий Игорь Прокопенко.



Ключевой идеей «Граней» в этом году стало сохранение традиционных духовных ценностей, важная роль СМИ в их формировании.



Особое внимание в этом году — номинации «Великой Победе посвящается». Всего месяц назад столица Верхневолжья отметила 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Дипломы в этой номинации вручил тверской режиссёр Павел Дроздов, автор фильма о жизни Калинина в годы войны «Прощаться не будем». Первыми зрителями фрагментов этой картины и кадров работы на ней стали все гости мероприятия.



Почётным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом» награждены заместитель главного редактора газеты «Верхневолжская правда» Надежда Ромашова, председатель Тверского регионального отделения Союза журналистов России Татьяна Соколова и глава Ржевского района Валерий Румянцев.



Кульминационный момент — объявление победителей в главных номинациях. Высшие награды конкурса вручили Губернатор Игорь Руденя и ветеран тверской журналистики Кира Кочеткова. Приза в номинации «За верность профессии» удостоен директор объединённой редакции сайта и газеты «Комсомольская правда в Твери» Олег Зинченко. Обладатель Гран-при Губернатора Тверской области — директор филиала ГТРК «Тверь» Геннадий Танцерев.

Пресс-служба Правительства тверской области.