ОКОЛО 700!

Именно такое количество спортсменов из 19 регионов России приняло участие в соревнованиях по джиу-джитсу, которые прошли в прошлые выходные в стенах спорткомплекса «Олимп» в Конакове. Эти всероссийские соревнования стали отбором спортсменов в сборную России для участия в европейском и мировом турнирах.

Джиу-джитсу – вид восточного единоборства, который появился в нашем районе еще в девяностые и преподавался наряду с широко известными самбо и дзюдо в Конаковской СДЮСШОР (директор А.А.Судариков). К концу нулевых этот вид спорта стал приносить заслуженные плоды. В ноябре 2008-го и в январе 2009-го в зале борьбы СДЮСШОР были проведены областные соревнования, затем уже СК «Конаковский» (так тогда назывался «Олимп») в апреле 2009 принял соревнования всероссийского статуса! В 2010 году в Конакове были проведены чемпионат и первенство России по джиу-джитсу, и с тех пор ежегодно «Олимп» становился местом, куда съезжались спортсмены со всей страны, чтобы померяться силами и мастерством.

Нельзя не отметить и успехи наших спортсменов: имена Ильи Чаркина, Екатерины Лаптевой, Юрия Расол, Алины Судариковой, Анастасии Кондрат и других воспитанников школы упоминались в региональных и федеральных спортивных новостях. Ведь эти спортсмены защищали честь страны в составе сборной России на соревнованиях европейского и мирового уровня.

Но вернемся к этим выходным. В субботу и воскресенье в «Олимпе» было очень многолюдно: первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек собрало сотни участников и болельщиков. Впервые соревнования проводились на четырех татами! В первый день соревнований на ковры вышли более 300 спортсменов в возрасте до 18 лет, во второй день – чуть меньше, в возрасте до 21 года. Общее число участников за два дня – 689 человек! Схватки проводились в разделах «файтинг» (бои), «не-ваза» (борьба лежа) и «дуо-систем» (демонстрационная техника).

Соревнования открыл исполняющий обязанности комитета по физкультуре и спорту Тверской области Михаил Мирошкин. Он зачитал приветствие от губернатора Тверской области Игоря Рудени. С пожеланиями побед в столь ответственных соревнованиях выступила глава Конаковского района Людмила Козлова. В числе почетных гостей соревнований председатель коллегии судей Российской Федерации джиу-джитсу Сергей Крутовских, координатор Российскрой федерации джиу-джитсу по ЦФО Александр Бойко, исполнительный директор Тверской федерации джиу-джитсу Александр Соколов, генеральный директор «Долины Иволги» Роман Узаков (именно этот загородный клуб смог разместить столь большое число приезжих сапортсменов, за что ему была объявлена благодарность главы района). На правах радушных хозяев их встречали директор ДЮСШ «Олимп» Сергей Салдин и директор Конаковской СДЮСШОР Александр Судариков. А вела церемонию открытия заведующая ОМПКиС администрации Конаковского района Александра Федотова.

Парад участников смог вместить только по 3 человека от каждого региона – иначе зал бы просто не вместил всех. Под звуки Гимна России замерли в строю участники парада, почетные гости, стояли зрители на трибунах. И вот объявлено начало боев!

Борьба была очень зрелищной и азартной. Нам, журналистам, сложно было наблюдать и тем более фиксировать происходящее сразу на четырех татами. Помимо местных СМИ, освещать эти соревнования приехала и съемочная команда областного телевидения. Азарт охватил не только спортсменов и болельщиков, но и снимающе-пишущую братию. Все-таки любые соревнования заряжают энергией присутствующих, каким бы ни был вид спорта. Ну а джиу-джитсу – великолепный по красоте и зрелищности вид борьбы, тем более!

Тренеры болели за своих воспитанников, поддерживали их, громко кричали, махали руками и казалось – еще немного, и они сами выбегут на ковер, чтобы помочь своим. Но нет – хладнокровие и выдержка брали свое. Честь Конаковского района и Тверской области защищали воспитанники А. Федотовой, А. Сударикова и С. Буланова. И тренерский труд не пропал даром. В первый день золото заслужил Тогрул Сафаров (весовая категория 50 кг), во второй – Рафи Рафи-заде (весовая категория 77 кг). Они стали членами российской сборной. Неплохой результат - третья в весовой категории 63 кг - показала Настя Агапова. Тогрул, кстати, еще и выполнил КМСовский норматив! Молодцы! Стремление к победе у конаковцев было велико - в шаге от медали остановились Полина Варавина и Максим Иванченко, которые проиграли в борьбе за третье место.

Организаторы соревнований благодарят за помощь в организации администрацию Конаковского района, администрацию города Конаково, отель «Долина Иволга», отель «Конаково», эко-хостел «Бор на Волге» и предприятие питания «ДОМОкафе» (ООО «ПИР»).

Джиу-джитсу – прекрасный вид спорта. Название переводится с японского как “мягкое искусство». Эта борьба, как и другие единоборства, пришедшие к нам с Востока, основывается на тактике «мягкой силы», когда усилия противника особым образом используются в достижении преимуществ, направляются против соперника. И тот, чья тактика окажется умнее, изощреннее и филиграннее, и одержит победу. Эта борьба делает тело сильнее, а дух – крепче и выносливее.

Джиу-джитсу применяют специальные службы и армии множества стран мира, в которых необходимы навыки моментального сдерживания преступников и террористов. Если во то время, когда джиу-джитсу только распространялось по Европе, оно было закрытым боевым искусством, то сегодня им могут заниматься абсолютно все. Удивительный мир джиу-джитсу открыт для всех желающих – достаточно только прийти в Конаковскую СДЮСШОР!

Максим МАЛАХОВ.

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